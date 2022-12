"NISAM HTEO DA IZBODEM ANĐELU" Zvezdan priznao zašto je uzeo NOŽ, imao je JEZIVE misli u glavi! TRAGEDIJU SPREČIO ON

Zvezdan Slavnić (46) imao je bizarnu ideju da se samopovredi, a kada se dokopao noža tvrdio je da će da izbode Anđelu Đuričić, otkrili su zadrugari.

Međutim, kasnije je priznao da je želeo sebe da iseče i da je imao razlog za to Slavnić je najpre nabavio nož, a onda kazao Anđeli da želi da je izbode. Međutim, kasnije je u razgovoru sa Miljnaom Vračevićem istakao da je želeo sebe da povredi.

foto: Printscreen YouTube

- Nisam hteo da izbodem Anđelu, već sebe. Nisam hteo nikog da izbodem nožem ili, ne daj Bože ubijem, jer za to bi mi trebalo više od noža. Hteo sam sam sebe da isečem! Samo da pokažem svima koliko sam ozbiljan i da se ne igraju sa mnom. Da je emisija potrajala, to bih uradio. Nisam znao da bi produkcija mogla da me kazni zbog samopovređivanja, niko mi nije rekao da je to zabranjeno - kazao je Zvezdan Miljanu, koji je srečio krvoproliće.

- Zato sam i sklonio nož. Ne smeš to da radiš, izbacili bi te, platio bi kaznu od 50.000 evra - kazao mu je Vračević.

kurir.rs

