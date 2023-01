ZVANIČNO SAOPŠTENJE PORODICE MACANOVIĆ! Bebica prolio GORKE SUZE zbog direktne poruke, a Miljana ZGROZILA sve izjavom!

Naredni takmičar kome je Deda Mraz Janjuš predao poklon od najmilijih bio je Nenad Macanović Bebica. Bebica je dobio kutiju, u kojoj se nalazilo iznenađenje.

- Dobio si i čestitku od porodice - rekao je Darko, a Bebica je počeo da plače, te je Tanasijević pročitao čestitku:

- Nenade, počeli bismo čestitku sa dragi, ali nisi zaslužio. Ne radujemo se što si tamo, jer nisi najbolje ovih dana. Nadamo se da te je stanje nateralo na razmišljanje o odlukama. Mi ti opraštamo, uvek možeš da se vratiš ovde odakle potičeš. Ako se pitaš, mi smo dobro, ali nas poštedi pominjanja imena. Niko te se nije odrekao, svi se brinemo za tebe, čak i šira porodica. Seti se mame i šta ti je rekla pre ulaska. Ne treba ti (M.K.) na kvadrat. Ne pričaj tuđe doživljaje, budi svoj. Mi smo svi dobro. Za devojke nemoj da brineš, čuvamo ih. Nadamo se da ti se upalila lampica, nisi tikva bez korena. Nadamo se da ćeš imati pametnije planove i da ćemo mi biti deo njih. Ne zameri tati što ne prati trendove, ali znaj da te voli najviše. Seti se ko si i šta si bio. Možeš da odeš na hiljadu mesta, ali samo na jedno da se vratiš. Volimo te - pročitao je Tanasijević, a zadrugari su počeli da aplaudiraju.

- Nenade, porodica je uz tebe, nisu te se odrekli. Imaš gde da se vratiš. Nisi tikva bez korena - rekao je Darko.

- Znam ja to sve. Oni ovo rade otkad smo Miljana i ja u vezi, ali moja odluka je moja odluka. Ništa im ne poručujem - dodao je Bebica.

- Baci poklone u kontejner - dobacila je Miljana Kulić.

- Neće da ih baci, svašta Bože. Majka mu je poslala čestitku! Ko je taj na svetu koji ne voli majku i poklone. Ti ih ne bi prihvatila? - šokirala se Marija.

- Meni je mnogo drago što je dobio poklone, jer juče nije dobio čestitku. Drago mi je, on je mnogo dobar čovek. Verujem da će sve biti u redu i sa decom kad se bude završilo. Miljana je otišla na ovu stranu, Nenad je bio usamljen. Ja sam spremila poklon za njega. On uvek može da se vrati kući, najbolje zna gde će - dodala je Kulićka i počela da plače.

- Da, moja reakcija je bila ovakva jer znam kakvo je stanje bilo napolju. Ništa me ne iznenađuje, samo me iznenađuje kad sam pokušala da ga spojim sa majkom, rekla da ima pritisak, ona nije došla. Prihvatio je poklone, ko zna šta su muljali. On je klasičan folirant. Što je bio sa mnom, šta je očekivao od toga, što je zvao majku nasamo. Baš me začudi kakvi ljudi postoje. Njegova majka je bezobrazna - ustala je Miljana.

Podsetimo, Bebicin odnos sa porodicom već duže vreme puni medijske stupce, a mnogi zadrugari su ga javno osudili jer je stavio odnos sa Miljanom na prvo mesto, pa onda svoje najbliže.

