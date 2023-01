RASKRINKAO JE BIVŠI DEČKO MAFIJAŠ IZ CG Ana za 60.000 € ulazi u Zadrugu, spremila BRUTALNU osvetu, a JEDAN detalj će je dokrajčiti

Ana, nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, došla je do crnogorskog mafijaša, bivšeg momka Anđele Đuričić, koji joj je dao njene eksplicitne snimke i ispričao šokantne priče iz njene prošlosti, koje je ona želela da izbriše. Ona bi uskoro trebalo da uđe na imanje u Šimanovce da bi se se našla oči u oči sa svojim sada već bivšim mužem, koji ju je ostavio zbog mlade i lepše Crnogorke.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

Prevarena žena je s produkcijom ugovorila sumu od 60.000 evra samo da uđe u "Zadrugu" i rasturi ljubav koja se nedavno rodila.

- Zvezdan je Anu, koja mu je bila podrška 15 godina, zamenio mlađom rijaliti-frizerkom Anđelom, i to za jednu noć. Znao je da će njegova voljena da poludi i neće sedeti skrštenih ruku dok se on cmače i bruka je pred milionima na TV Pink. Kada je ulazio u "Zadrugu", rekla mu je da pazi šta radi i da neće odgovarati za svoje postupke ukoliko je obruka ili dođe do ovoga do čega je sada došlo. Ana misli da Zvezdan nije pri čistoj svesti kada je i pored njenih upozorenja uradio to što je uradio. "On bez mene ne bi bio čovek kakav je sada. Ta Anđela se zaljubila u moj produkt. Zvezdan je sve ono što sam ja od njega napravila, a sada će oboje da zažale. Ima da joj nađem crno ispod nokta," rekla je ljuta Ana ispred mene - počinje priču porodična prijateljica zadrugara koji je prevario suprugu sa mladom Crnogorkom, pa nastavlja dalje o njenom paklenom planu koji se kuva.

foto: Pritnscreen/Youtube

- Nakon što je videla da je đavo odneo šalu i da Zvezdan zaista ima osećanja prema Anđeli rešila je da im se osveti tako da oboje zažale što su je povredili. Ana nije sedela skrštenih ruku, ona je opasna žena. Nedajbože da dirneš njeno, nagrabusio si. Kada su Anđela i Zvezdan ozvaničili vezu i kada je Ana izašla u javnost i rekla da je slobodna žena, počeli su da joj se javljaju ljudi koji znaju sve i svašta o Anđeli. Među njima je bio i mafijaš iz Crne Gore koji se sam javio Ani. Iako je bilo mnogo nepouzdanih, rekla-kazala poruka, taj čovek je ozbiljna zverka. On je doleteo u Beograd da se vidi sa Anom. Tada je sa sobom doneo eksplicitne snimke njihovog se*sualnog odnosa.

- Taj mafijaš je i dalje povređen. Njega je Anđela ostavila pre tri godine i želi da joj se osveti. Ana je saznala da je Đuričićeva imala abortus, kao i da je bila u paralelnim vezama s moćnicima. Ona ima cilj da Anđelu ogadi Zvezdanu i da mu dokaže da ona nije ništa drugačija od ostalih starleta i rijaliti-devojaka i da je njen izgled malene, fine damice samo njena maska. Ona je ugovorila sa produkcijom sumu od opasnih 60.000 evra da samo uđe nakratko, da rasturi ovo dvoje i izađe. Ima čak i dozvolu produkcije da ispriča sve što je saznala o Anđeli, da sve saspe u lice Zvezdanu i njoj. Kada bude pomrsila konce i uspela da ih zavadi i pokvari im ljubav, ona će da izađe s tih 60.000 evra na računu. Nakon toga će ona i mafijaš, Anđelin bivši, da uživaju u onome što su postigli zajedničkim snagama - završava kućna prijateljica porodice Slavnić.

Supruga Zvezdana Slavnića Ana neće se više oglašavati u vezi s preljubom koju je njen suprug počinio u "Zadruzi" pred milionima gledalaca. Ona se sada oglasila na Instagramu, gde je navela da više neće govoriti za medije.

- Više se ne oglašavam novinarima niti dajem bilo kakve izjave i stavljam tačku. Potreba da se oglasim nije igranje rijalitija, a to kažem onim dušebrižnicima koji samo žele još više nesreće i suza, pa se setite šta je vas ikad bolelo ako uopšte imate srce da vas boli. Hvala svim mojim divnim ljudima ovde jer za vas jesam i biću tu - napisala je Ana na Instagram storiju.

kurir.rs/republika.rs/rijaliti

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:12 Jovana Jeremić đuska na nastupu Ace Lukasa