MATORA NE PODRŽAVA VERIDBU ANĐELE I ZVEZDANA! Tomićeva otkrila šta zapravo MISLI, a o ostalim rijaliti ljubavnicima rekla je OVO!

Jovana Tomić Matora, rijaliti učesnica, prokomentarisala je aktuelna dešavanja u Beloj kući kod drveta mudrosti.

Naime, Matora se dotakla odnosa Miljane i Zole, kao i drugih parova koji nedeljama intrigiraju javnost.

- Anđela misli da su Miljana i Zola zbog rijalitija zajedno, ali ja ne mislim. Oni su meni zanimljivi, ja volim zadatke. Nisu oni rijaliti za mene. To što oni rade, to nije to, prevrne mi se želudac kad čujem to. Zola tamo lupa šnicle, živo me zanima kako će biti, ja bih gledala njih da sam kući. bebica standardno čeka i mnogo je raspoložen. On je ubeđen kao i Marija da se oni sprdaju i da ona voli Bebicu i da čeka, čekića Taćko i provocira. Slažem se sa Filipom, skini je sa grbače, šta ti je Marija. Ali Marija igra duplu igru. U tom odnosu je*ena stranka ispadne Miljana od svih njih. Neka je malo ostave na miru, bar na ostrvu - rekla je Matora.

Potom je otkrila da su Car i Aleksandra u većoj ljubavi nego ikada.

- Car se stvarno zaljubio, baš se trudi, pu, pu da im ne ureknem. Okej su, pričaju, razgovaraju. Ona je toliko odlepila. Rekla je da bi napolju sa hiljadu evra bila srećnija sa njim. Filip joj priča da bi voleo decu sa njom, a njoj sam rekla da malo lagana priča bude, bez tenzije. Ona se promenila definitivno od svog ulaska, plovi veza, oboje su zaljubljeni i od srca im želim sve najbolje - dodala je Matora.

Jovana se nadovezala i na odnos Anđele i Zvezdana pa je otkrila šta misli o njihovoj potencijalnoj veridbi.

- Ja da budem treći lik Anđeli i Zvezdanu neću jer ne mislim da su rijaliti kao Marko Marković. Zvezdanu sam rekla da za neke stvari mora da sačeka i da one dolaze same po sebi, on bi nju zaprosio i pitao me je da mu pomognem. Rekla sam mu da ne srlja kao i za emocije i priznanje. Rekla sam joj da on nije tip sa kojim može onako, mora tolerancija i kompromis jer je on nervozan i zbog svega napolju. Nije on kao što je ona imala da trče za njom. Zvezdan mene i Anđelu voli pa popušta, ali šta bi on nekome uradio i kako bi ga postavio na mesto da mu se obrati ako mi. On očekuje od nje da bude tu za njega, a za veridbu sam se frapirala. Mislim da nije vreme, moraju prvo da se upoznaju, ima ona svoje bubice. Pričao mi je da je vidi do kraja života sa decom, ali moraju malo da sačekaju - zaključila je Tomićeva.

