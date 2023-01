"NAJLAKŠE JE NAPRAVITI DETE I HAJDE ŠOROM ŠAJKE!" Đedović bez dlake na jeziku o Anđelinoj i Zvezdanovoj vezi, pa RASKRINKAO MAJU

Veoma prisan odnos Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića privlači veliku pažnju, kako zadrugara, tako i auditorijuma. Tim povodom se oglasio i Marko Đedović, kako bi dao svoj sud o temi koja je zaintrigirala ceo region.

Naime, kako je Anđela je otkrila da je Zvezdan čovek koji može da je vodi kroz život, a ona da ga prati i da smatra da bi on bio muškarac kome bi ona rodila decu, Marko ističe da je prerano za tu priču.

- Pa ako je u rijalitiju podržavam (smeh). Šalim se. Pa vidi, dete je ozbiljna stvar, nije to baš sad hoću dete i ajde. Od čega da živi dete, kako vaspitati, kako priuštiti kvalitet života dostojan jednog deteta, nije to baš jednostavno. Kao neko ko je magistrirao na fakultetu za takve stvari, mogu reći da je to jako ozbiljna stvar. Najlakše je napraviti dete i ajdeeee šorom šajke, pa onda deca prostitutke, delikventi i sl. Mislim da je prerano za takvu priču. Ljudi danas prave decu i žene rađaju, misleći da će tako nekoga zadržati i onda kad vide da to nije garant opstanka jednog odnosa zanemare decu. Takve bih hemijski kastrirao i oterao da višak testosterona i naboja leče društveno korisnim radom, npr. da skidaju zlatice sa krompira u Padinskoj Skeli. Ali, ako se ispostavi da je to ljubav dostojna da se iz nje izrodi dete, apsolutno ću podržati - rekao je Marko.

Đedović je takođe dao sud i o Kulićima, i to što Marija Kulić neće ni da čuje da Miljana Kulić, ako se uda za Zolu, promeni prezime.

- Gospode bože, pa što nije rađala do muškog deteta pa ne bi menjalo prezime. (mada i danas je to upitno dal bi promenio prezime hahaahahahah). Ponovo se šalim. Pa mislim, ima Miljana zakonsko pravo da zadrži svoje i doda Čolić prezime baš kao Zdravko da se preziva šta fali, kako Milja nekad reče. Ma Marija ne želi to, misli da bi Miljana kao realno najveća rijaliti zvezda na ovim prostorima izgubila autentičnost time. Samo je to razlog, jer da je nešto drugo razlog i da ima takav stav ne bi ni ona svoje menjala. Radi se o novcu i rijalitiju i zvezdoći, nema to veze sa slaganjem slova u prezimenu - istakao je Đedović.

Za sam kraj, dotakao se susreta Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković nakon dužeg vremena i toga što je istakla da, da se nije desilo sve ono što se desilo između njih dvoje, da bi ga volela do kraja života, na šta je on imao da kaže.

- Maja laže. Bila bi ona odmah sa Janjušem, nego se plaši da ne ispadne jadnica ako je on odbije pa priča tu priču. Šta se desilo??? Abortirala??? Pa i žene u brakovima sa decom abortiraju kada ne žele dete. Nju je to zabolelo zato što je želela dete sa Janjušem, što samo govori o količini ljubavi koju oseća prema njemu. Tako da laže - zaključio je Marko.

