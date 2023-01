ANA LIKUJE ZBOG SVAĐE S LJUBAVNICOM?! Zvezdan popljuvao Anđelu, opleo po njoj iza leđa: Balavica glumi!

Zvezdan Slavnić, nakon žučne raspravre sa Anđelom Đuričić, prepričao je dešavanja Matoroj i tražio savete od nje uz to žestoko pljujući po Đuričićevoj. - Ja sam se zaljubio i rekao svoje. Je l' piše negde da moram da... Ne mogu ja da se borim protiv vetrenjača. To što ja imam živaca, to je druga stvar - mumlao je Zvezdan.

- Znam šta te muči. Ljudi se menjaju, ali mora tolerancija. Ona tebe pogrešno shvata. Shvata da hoćeš da je menjaš - rekla je Matora.

- Ponašaš se kao balavica, a glumiš - rekao je Zvezdan.

kurir.rs

