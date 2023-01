OTAC NAS JE PIJAN TUKAO! BEŽALI SMO U KUKURUZ DA SPAVAMO: Teška životna priča Milana Miloševića! Brat mu se UBIO, a drugi u DOMU

Kao bomba odjeknula je vest da je Milan Milošević prekinio saradnju sa Televizijom Pink i da više neće voditi rijaliti Zadrugu, koji je bio njegov zaštitni znak.

Voditelj je svojevremeno ispričao svoju tužnu i potresnu životnu priču o detinjstvu, problematičnom ocu, sa kojim nikada nije mogao da ostvari dobar odnos. Ispričao je sve o braku njegovih roditelja, pa otkrio šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

- Moja majka kada se udala za oca imala je već brak iza sebe. Ona se bila udala sam 17 godina i dobila najstarijeg brata, ali je posle godinu dana ostala udovica. Logično je bilo da se uda opet i tad se udala za mog oca. Rodila je mene i brata koji ima cerebralnu paralizu, u domu je već 20 godina jer je postao agresivan, ima um deteta od 3 godine, a može da bude opasan. Najstariji brat se ubio - ispričao je on, a to je bio tek početak.

- Otac je dolazio pijan svaki dan. Ako ga nema do šest-sedam, znači da je otišao da se napije. Onda bi se vratio kući i tukao majku i polubrata, njega je ubijao od batina. Mi smo prvo bežali kod komšija, ali je počeo njih da maltretira pa smo bežali u kukuruz da spavamo. Jedan dan je čak zapalio sto, mogli smo svi da izgorimo, to je i želeo. Nakon nekog vremena završio je u zatvoru zbog nekog problema koji je napravio i dobio je dosta godina zatvora. Tada je majci ostavio oproštajno pismo i obesio se u zatvoru. Nama je tada svanulo. Najstariji brat se ubio posle Vukovara, a drugi brat je u domu, majka je sada bolesna, ali je borac i ja sam joj sve - završio je Milan svoju tešku ispovest.

Milošević je ipak uspeo, kako je rekao u intervjuu za Lenu, da se izdigne iznad svega.

- Uspeo sam da se izdignem iznad svega što sam preživeo u detinjstvu i mladosti, da ne patetišem. Danas niti patim, niti žalim sebe. Govorim sebi da idem dalje. Uživam da slušam priče svojih prijatelja o njihovoj deci, porodicama. To me ispunjava, jer su normalne priče, za razliku ovih u rijalitijima. Ja sve to trenutno nemam, pa uživam u tuđim iskustvima.

Podsetimo, Milošević je odlučio da se malo skloni iz Srbije i ode na odmor u Austriju, a u svom prvom obraćanju javnosti posle informacije da je napustio Pink obrazložio je svoj postupak.

- Sa Televizijom Pink i Zadrugom sam završio poslovnu saradnju i nisam više deo te kompanije i projekta, isključivo mojom odlukom! Razumem da ste navikli na mene i da me volite, mrzite, da godinama pratite emisije koje sam vodio, ali ne mogu da dozvolim da se nastavi sa pljuvanjem kompanije za koju sam godinama do juče radio i vlasnike iste jer da meni nisu bili dobri ne bih toliko vremena bio sa njima i sarađivao na tako dobar način - napisao je voditelj.

- Molim vas da me razumete jer ja nemam nijednu ružnu reč da kažem o bivšim poslodavcima što sam i navodio realno u svakom intervju koji sam dao. Prekinuli smo saradnju i svako nastavlja svojim putem bez ikakve svađe, civilizovano potpuno. Hvala vam i nadam se da poštujete moju reč - zaključio je voditelj.

Milan je on bio učesnik prve sezone "Zadruge", a već od druge postao je i voditelj rijalitija. Bio je domaćin emisija "Pretres sa Milanom Miloševićem", "Pitanje gledalaca" , "Gledanje snimaka" i "Nominacija".

