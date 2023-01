"BOLJE DA SAM UMRLA, NE MOGU OVAJ TERET"! Miljana Kulić UŽASNUTA što Marija podržava Bebicu , potkačila i Ivana Marinkovića

Rijaliti učesnica Miljana Kulić je u razgovoru sa Markom Đedovićem progovorila o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Naime, Miljana je iskreno progovorila o odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, Marijom i Ivanom Marinkovićem.

- Jednom mi je u krevetu rekao: "Da se pojavi Bog i da hoćeš da viđaš svoje ćerke ili da Miljana nestane iz tvog života, ja bih odabrao tebe". Nisam mogla da verujem kakve sam reči čula. I moja majka tvrdi da je on bolji izbor za mene od Zole. U mat poziciji sam. Mama i tata su mi bolesni, priča mi da je zbog mene. Ne daj Bože da umru, pa da osećam grižu savesti. Juče je ustala za stolom, počela da plače i rekla da ne može da veruje da mi je Zola važniji od deteta. Ne znam zašto ima potrebu da non-stop prisvojava moje dete. Mene niko ne pita, sve nju. Hoće da me ogadi Zoli i narodu. Smeta joj kad stigne pozitivno za mene, prevrće očima - rekla je Miljana.

- Da li ti imaš pravo da budeš srećna - upitao ju je Đedović.

- Nemam. Ponekad pomislim da je bolje da sam umrla, ne mogu ovaj teret. Volim je najviše na svetu, znam da mi je majka, ne mogu da podnesem da se sekira zbog mene. Da li bi bila srećnija da sam utučena, agresivna? Ona stalno nalazi opravdanja za Bebicu, kao da joj je sin. Ja mislim da on laže. Videla sam njegove sestre i njegovu porodicu, na osnovu mog zapažanja to je idealna porodica. Nemoguće je da su odbacili sina. A moja majka i dalje nalazi opravdanja za njega - dodala je Kulićeva.

Miljana je otkrila da smatra da Ivan želi odnos sa Željkom samo zbog rijalitija.

- Nije uradio iskreno. Da nije bilo ovog rijalitija, nikad ne bi imao odnos sa Željkom. Plašim se da posle rijalitija Željko Ivana neće videti. Smatram da je to uradio zarad rijalitija, jer nije mogao da podnese osudu javnosti. Takmiči se sa mnom. Čak je predložio Aleksandri da ona ostavi Dejana, a on Jelenu. Spreman je na sve, mnogo je lukav. Plaši me izlazak odavde. Jer ako se dete nauči na njega... Već ga zove tata. Stojim iza toga da je sve isfolirao jer nije mogao da podnese pritisak javnosti - zaključila je Miljana.

