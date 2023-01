BIVŠI MUŽ IVANE ŠAŠIĆ KRIJE VELIKI PROBLEM Prijatelj raskirnkao Bojana Simića, otkrio njegovu TAMNU STRANU i sve njegove PROBLEME

Bojan Simić, bivši muž pevačice Ivane Šašić, sem da je njen bivši muž nema nijednu drugu kvalifikaciju da postane poznat. Brak sa pevačicom i spremnost da pred širokim auditorijumom iznese prljav veš bio mu je dovoljan da se useli u „belu kuću“, a u nekoliko navrata od početka pokušao je da diskredituje lik i delo svoje bivše supruge. Nazivajući njenu decu antihristima, a nju neradnicom, lenčugom i alkoholičarkom koja peva za 300 evra, Bojan je zaboravio da pomene neslavne detalje iz svog privatnog života koji su ga do razvoda i rijalitija praktično i doveli.

Izvor blizak zadruzi za Alo je rekao da je Simić u Zadrugu navodno ušao s problemom koji nije naivan, a sa sobom je poneo i terapiju koju je u obavezi da pije.

- Bojan ima psihički problem koji je počeo da rešava u spoljnom svetu, ali kako je usledio poziv za učešće u rijalitiju, on je ipak rešio da se useli u imaginarijum. Česte promene raspoloženja, teška depresija, pa trenuci velike sreće, problem su sa kojim je suočen i u spoljnom svetu. Njemu je u dogovoru sa stručnim licem prepisana i terapija koja je sastoji od rivotrila i hormona sreće koju je u obavezi da pije, pa to radi i dok je u Zadruzi - otkriva izvor, i dodaje da njegov brak s Ivanom nije bio sjajan, ali da on izbegava da priča i šta je on njoj sve radio.

- U moru omalovažavanja Ivane jedina je istina da je ona njega u nekoliko navrata izbacivala iz kuće, čemu je isključivo kumovalo njegovo ponašanje prema njoj. Od rodbine koju ima on komunicira samo sa svojom majkom i to je jedina osoba pred kojom je manji od makovog zrna, a njihov odnos je takav da od majke i dan-danas iako ima više od 40 godina trpi grdnje i šamare kao da je mali dečak. Ivanu je kinjio i psihički maltretirao do te mere, da je znao da joj uzme telefon i sa Instagrama izbriše sve fotografije na kojima je ona sa svojim sinovima. Laž je da je on podizao, vaspitavao njenu decu i vodio računa o njima, jer za vreme njihovog braka Ivana je bila ta koja je radila i obezbeđivala egzistenciju. Od svega što je govorio da je radio u životu i stekao, on u svom posedu ima samo jedan mali plac u Lipovici, a sve drugo je ili izmišljeno ili nije njegovo - navodi izvor informacije koje o Bojanu prave sasvim drugu sliku od one koju on pokušava da kreira u rijalitiju.

Bojan tukao brata zbog imovine Pored činjenice da je bio u zatvoru, o čemu su mediji pisali, malo je poznato da Bojan uprkos tome što pozdravlja svog rođenog brata s njim ne razgovara više od godinu dana. - Bojan je tukao svog rođenog brata zbog imovine. On nije hteo da se iseli iz kuće koja je nakon smrti njihovog oca pripala njegovom bratu, pa je veliki porodični skandal rešavala policija. Od tada rođena braća su u zavadi, a Bojan je počeo da misli na njega i javno ga pozdravlja tek kada je ušao u Zadrugu - kaže izvor za Rijaliti plus.

Muvao Slađu, odlepio za Žanom Otkako je ušao u Zadrugu, Simić je bacio oko na nekoliko devojaka, a prva koja mu je dala šut-kartu bila je Slađana Lazić, fitnes instruktorka iz Užica. U nameri da je smuva, Bojan je provodio vreme sa Slađom, udovoljavao joj i pravio obroke za nju, ali je Lazićeva na kraju završila sa Markom Smiljićem. Tada se Bojan prebacio na Žanu Đorđević Maliković, kojoj posvećuje svu svoju pažnju.

