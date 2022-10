SKANDAL! BIVŠI MUŽ IVANE ŠAŠIĆ TUKAO MAJKU I BRATA? Isplivala mračna tajna rijaliti učesnika, porodična drama završila na SUDU!

Bojan Simić, bivši suprug pevačice Ivane Šašić, postao je učesnik šeste sezone "Zadruge", a priče iz njegovog burnog života zaintrigirale su domaću javnost.

Bojan je bez dlake na jeziku govorio o preljubi koju je počinio tokom braka sa Ivanom, zbog čega su se razveli 2. avgusta ove godine, a nije je štedeo ni kada je pričao o njenom liku i delu. S druge strane, otkrivene su i njegove "mračne tajne".

foto: Damir Dervišagić

Voditelj je pitao Bojana kakav je problem letos napravio svojoj porodici, a Bojan je ispričao da se posvađao s bratom, zbog čega je reagovala policija, ali da nikakvog nasilja nije bilo.

foto: Printscreen/Pink TV, Nemanja Nikolić

- Sa bratom sam se posvađao. Došla je policija i zabranjen mi je prilaz majci i bratu. Nikada ne bih podigao ruku na majku i na brata - ispričao je Bojan koji je navodno slagao, budući da mu je letos zabranjen pristup majci i bratu, koji su u rešenju Drugog osnovnog suda u Beogradu navedeni kao "žrtve nasilja".

Naime, na osnovu člana 19 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Drugi osnovni sud u Beogradu izrekao je 12. juna ove godine produžetak hitne privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im - Simić B. i Simić M. Takođe, navedeno je da ukoliko učinilac Simić Bojan prekrši hitnu meru koja mu je produžena, biće kažnjen kaznom zatvora do šezdeset dana, piše Pink.rs.

foto: Printscreen

- Ispao je tada haos kod njih kući, potukao se sa bratom, tu je majka skočila da ih razdvoji, pa je i ona dobila udarac u glavu, verovatno u toj gunguli. Laže kada kaže da je bilo reči o "svađici", to je ozbiljan haos bio. Pa ne bi reagovala policija, niti to došlo do suda, da je bilo drugačije - ispričao je izvor.

