"ON JE PRIKRIVENI HOMOSEKSUALAC" Necina i Pecina majka ŽESTOKO oplela po CARU! A za ovu ZADRUGARKU je najavila TUŽBU! BRUTALNO

Julijana Veljković, majka rijaliti učesnika Nenada Lazića i Predraga Lazića oglasila se i prokomentarisala sukobe svojih sinova u rijalitiju.

Naime, Julijana se osvrnula na sukob Nece i Jelene i Maje.

- Jelena je jako bezobrazna. Neca i Peca su bili dobri sa Majom, davali su jedni drugima šta god im je trebalo, a Jelena mi se ne sviđa. Izgleda da niko nije mogao da spava od Jelene, on se iznervirao nešto, prosuo đubre na nju. Nije to trebalo da uradi, ali neka je prosuo. A ona je je trebalo njemu da prospe dva džaka đubreta, a ne da mu slomi naočare, jer on ima mnogo veliku dioptriju, zato sam se zabrinula. On bez naočara ne može. Njih dve su galamile, nisu mogli da spavaju, da li je Neca imao nešto protiv, ne znam, ali do tad je Maja govorila: "Neco, sve si bio u pravu". On je Maju stvarno gotivio i ona je njega, uvek je bio tu za nju šta god joj je trebalo. Htela sam da mu napišem poruku da se otkači od nje. A onda Jelena uleti tu, gura se, forsira se, Neca je i prosuo đubre na Jelenu, ne bi on na Maju. A Jelena je bezobrazna, dvolična, a on se iznervirao. Jelena je trebalo to đubre da prospe na njega - izjavila je Julijana.

foto: printscreen instagram

Potom je Veljkovićeva prokomentarisala Filipa Cara i otkrila kakvo mišljenje ima o njemu.

- Moram da kažem, ja sad nemam kako da odredim njegovu dioptriju, da mu pošaljem nove naočare, on ima sočiva, ali ne može da ih nosi konstantno. Ja ću Jelenu da tužim, jedna oštrokondža i prljavuša. Neka se skine sa Jeleninog honorara za njegove naočare, jer on ne želi da gubi svoje honorare. Neca sad ima dosta podrške, ima dobre komentare. Bilal ga je podržao na Instagramu. On je najavio da će da ispravi greške iz četvrte sezone, da će da bude komentator, i zaista, dosta me zovu ljudi, Neca ima veliku podršku naroda, pogotovo sad, zbog Cara. Ja ne znam šta Caru smetaju Predrag i Nenad, on ih stalno vređa, te debeli, te p*deri. Ja moram da kažem, ja mislim da je Car skriveni gej. Moji sinovi nisu gejevi, Neca se tako ponašao od deteta. Sad su ljudi svi na Necinoj strani. On sve što izjavi, to tako bude. Ja ne volim, kad on počne da priča, ja vičem: "Ućuti Neco". Znate kakav je Car, on ne trpi komentare. Odmah čim je ušao počeo je raspravu sa Pecom, a sa Necom se u četvrtoj sezoni slagao, ja ne znam šta je sad sa Carem. On je pre ulaska rekao da mu je Peca favorit, da ga podseća na njega, šta mu sad on smeta, ne znam. Mene je strah od Cara, verujte mi. Car ne trpi vređanje, komentarisanje, a Neca mu je rekao da neće biti sa Majom - zaključila je Necina i Pecina majka.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)