MARIJA KULIĆ I DALJE NE ODOBRAVA VEZU MILJANE I ZOLE! Nahvalila Bebicu i priznala: On voli više Miljanu nego SEBE! Lazar POBESNEO

Rijaliti učesnica Marija Kulić odgovarala je na pitanja u emisiji "Pitanja gledalaca" i između ostalog prokomentarisala za koga smatra da je bolji izbor za njenu ćerku Zola ili Bebica.

Naime, Kulićeva je potvrdila da i dalje nema poverenja u Zolu.

- Ivana nisam čula šta je konkretno rekao, hteo je da vidi šta je istina i videla sam da nema stav. On nije nešto pričljiv, zavisi od raspoloženja i kad dobije motivaciju da nešto oraspoloži. On nam je draži jer je po meni i Siniši bolji čovek. Ja od ćerki nemam poslušnost, a ne od budućih zetova. Ja samo tražim poštovanje mojih ćerki. Mi smo isto živeli i dok Miljana nije imala momka, bez Nenada. Nikakva poslušnost mi nije potrebna, bogatstvo i imovina, samo poštovanje - priznala je Marija i dodala:

foto: Printscreen YouTube

- Ja kad vidim ljubav momci mogu da budu najgori. Jedino harizma, koja se meni ne sviđa, a Miljani se sviđa, može da prevagne na Zolinu stranu. Šta će meni sutra neko da se blesavi? Treba mi čovek odgovoran za život, vredan i pažljiv, ja mislim da se to bira za život. Ako gledamo na duže staze, ona puni 30 godina i nije devojčica, treba da se bira neko poput Nenada i plus neko ko mene više voli nego ja njega i u ovom slučaju je to Nenad. Mislim da Nenad više voli Miljanu nego sebe. Zolu znam četiri godine, imao je više vremena da se dokaže, a nije. Nenad je za kratko vreme i to održava - kazala je Marija.

foto: Printscreen/Zadruga, Nenad Kostić

Potom se umešao i Zola i otkrio da Bebica po njegovom mišljenju nije dobar čovek.

- Mislim da je 80% slagala i da Bebica nije samo sinoć da nije pokazao svoj stav, nije ni kad su upitanju maja, otac, deca, Miljana. 100 puta je dobio savet od Marije, pa je pogazio, milion svojih stavova. Ja smatram da dobar čovek ne može biti onaj koji nije dobar prema svojim najbližima - dodao je Zola.

- Ja da nema svoj stav ne bih bio ovde, nego bih se vratio tamo. Ti ne znaš da li imam odnos sa decom, to su sve priče, ali da li si ti to video? Nemam šta da se objašnjavam sa njim. Što se tiče Miljane nema m stav, to je jače od mene - dodao je Bebica.

Kurir.rs/S.B.

