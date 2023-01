POTRESNA ISPOVEST VIKTORIJE MITROVIĆ: Majka me je ostavila, otac zlostavljao! Oplela po bivšem MUŽU i najavila SUĐENJE! ŠOK

Rijaliti učesnica Viktorija Mitrović nedavno je izjavila kako je ponovo potpisala ugovor za ulazak u rijaliti. Ona je u emisiji iskreno progovorila o teškim temama koje su je pratile od kada se pojavila na malim ekranima.

Naime, Viktorija je progovorila o odnosu sa bivšim suprugom Robertom Mitrovićem koji je u "Zadruzi 5" izneo niz optužbi na njen račun, počevši od slučaja o silovanju.

foto: Printscreen

- Ja odlično znam šta se dogodilo i ja mogu da iznesem sve papire i dokaze da vam dostavim, ali ja ne želim nikome da se pravdam, želim to da ostavim iza sebe - rekla je Viktorija u emisiji "Između dve vatre".

foto: Printscreen/Zadruga

Potom je iskreno ispričala u kakvim je odnosima sa roditeljima.

- Moja majka me je ostavila zbog drugog muškarca sa kojim je i dan danas, ne mogu da kažem da je se stidim, ali da, trebalo bi da je se stidim, a sigurna sam da se i ona mene stidi, jer me je ostavila sa bakom i dekom koji su me odgajili. Moj otac me jeste maltretirao i zlostavljao, imao je neke ispade, zato sam se ja tako rano udala i otišla sa Robertom - kazala je Viktorija, pa dodala:

- Nije me zvao posle Zadruge niti je video dete, ali svakako ćemo se mi videti tamo gde treba za sve što je rekao u "Zadruzi", advokat je prikupio sve potrebne informacije - zaključila je Viktorija.

Kurir.rs/Srbija Danas

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)