ŽESTOKA SVAĐA UŽIVO: "TO JE FARSA ZARAD NARODA"! Saška Karan brutalno oplela po Marinkoviću! Umešala se i ONA nastao pravi HAOS!

Pevačica Saška Karan žestoko je oplela po Ivanu Marinkoviću i istakla da njega smatra velikim folirantom.

Naime, pored Saške u emisiji gostovala je i Vesna Rivas a njih dve su dale svoj sud u rijaliti učešću Marinkovića.

- Mislim da je samo to igranka i farsa zarad gledalaca i naroda. Ja lično mislim da je tu mrka kapa. Sve je to gluma, svi smo bili tamo. Odmah se vidi ko glumi i zarad čega - kazala je Saška Karan i dodala:

- Sama činjenica da je bio sa Miljanom , govori mnogo toga.

Vesna Rivas je potom sa suzima u očima progovorila o Ivanu.

- Ja sam sve i svašta prošla sa Ivanom i Miljanom, sa njima sam živela - rekla je Vesna Rivas.

- Živela sam i ja - dodala je Saška.

-Ne prekidaj me. Živela sam sa njima, kakav god da je, ukoliko želi da se promeni, ja to podržavam. On je u jednom momentu bio van sebe. Provodio je dosta vremena po kafanama, a da ne pričam o tragedijama koje su ga zadesile. Živeo je samo sa majkom, nije imao oca - rekla je Vesna.

Pevačice su se žestoko sukobile oko različitog mišljenja a Vesna Rivas je istakla da Saška nikada nije izdržala u rijalitiju kao Ivan.

- To mu ne daje za pravo da se ponaša ovako. Ja sam preživela rat, otac mi je bio izbeglica - kazala je Saška u emisiji "Pitam za druga".

- Ti u rijalitiju nisi izdržala, maco. Pola ljudi ima pogrešan utisak o njemu, ja sam prva bila takva, ali je to promenilo. Jelena je njega napadala, samo da bi ga prevaspitala. Uspela je da ga izvuče iz začaranog kruga. Sad je ušao sam u rijaliti, nema kontrolu, zato sam se zaplakala - odbrusila je Vesna.

