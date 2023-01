PROGOVORIO O ULASKU U RIJALITI: Osman Karić otkrio da li ulazi u RIJALITI, spomenuo PODRŠKU sina Stefana!

Osman Karić, otac rijaliti učesnika Stefana Karića potvrio je ulazak u "Zadrugu".

Naime, Osman se oglasio i progovorio o detaljima u vezi njegovog ulaska.

- Da, istina je, danas sam bio u produkciji televizije "Pink". Danas su se vodili preliminarni razgovori oko mog ulaska u Zadrugu. Jako sam počastvovan samim pozivom Velikog Šefa i što su u meni prepoznali nekog ko može da bude deo tog velikog projekta, nadam se da ih neću razočarati ,trudiću se da opravdam svoje učešće u njemu - kazao je Osman.

Osman je potom otkrio da li ima podršku porodice.

- Porodica me podržava ali imaju i bojazan da li ću ostati do kraja. Čak i Stefan, koji nije želeo da uđem ni pod tačkom razno dok je on bio učesnik, sada me podržava - rekao je Osman.

