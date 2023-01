"ULETEĆU TAMO NAPRAVIĆU KARAMBOL" Aleksandrina majka brutalno OPLELA po Caru, ovo je rekla o ćerkinoj PROŠLOSTI

Slovenka Nikolić, majka rijaliti učesnice Aleksandre Nikolić, oglasila se i prokomentarisala ćerkin i Janjušev odnos.

Naime, Slovenka kaže da nije upućena u prirodu njihovog odnosa.

- Ne znam da li su bili zajedno ili ne, ja to nemam pojma. Uglavnom, Janjuš je dobar prijatelj Aleksandrine rođene sestre, ako misli da treba da radi neke gluposti... Ne bi trebalo iz poštovanja, ja to gledam po karakteru - kaže Slovenka.

foto: Printscreen Magazin In

Slovenka je istakla kako njena ćerka nije za udaju.

- Moja Aleksandra prvo treba da završi par stvari za njen život da bi razmišljala o svojoj udaji. Prvo fakultet, a onda da završi još neke stvari koje se tiču nje same, da bi bila samostalna, a onda neka razmišlja o udaji i rađanju dece.

Slovenku brinu ćerkini budući potezi i izbori u "Zadruzi".

- Mislim da se Aleksandra dozvala pameti, nek se ne za**bava više, inače uleteću tamo, pa ću napraviti karambol, Boga mi moga! U svakom smislu treba da se dovede pameti - priča Slovenka, koju su pogodile brutalne uvrede Filipa Cara i dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Potreslo me je kada sam gledala kako je vređa Filip, kako izmišlja priče... Ja sam veliki emotivac. To je takav bezobrazluk, takve izmišljotine, foliranje, umišljenost da je nezamenljiv... On, pa on! Misli da može da maltretira tamo svakoga, ide na malu Valentinu! Ima 17 godina, šta njoj može da se zameri?! Pa, ja nisam znala kako se zovem kada sam imala 17 godina. Šta ja onda više imam da pričam o njemu? - dodala je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Aleksandrina majka je potom istakla da je boli to što se stalno dovodi u pitanju kontroverzna prošlost njene ćerke.

- Lepo je rekla Zorica Marković: "Imam slike od vas mnogih, ali Aleksandre Nikolić nema nigde"! Ja to znam! Ona je bila 15 dana u tom Bujanovcu, dete otišlo da vidi, neko joj rekao. I ja kad sam pevala, neko da mi kaže:"Idi u taj lokal, dobra zarada je tamo", ja odem, vidim da nije, pa se vratim. Imaš žena koje rade u bankama, pa u kafani popiju tri rakijice, pa se skidaju nasred kafane, tu nema pravila, ko gde radi, ko je gde bio - zaključila je Slovenka.

Kurir.rs/Pink.rs

