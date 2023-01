GOLUBOVIĆKINA MAJKA O JELENINIM LJUTIM RIVALIMA! Nije štedela Kuliće, Bebicu nazvala PROPALIM BIZNISMENOM, a ovo je ISTINA O ČUPI

Majka Jelene Golubović, Svetlana Ceca Golubović, neprestano prati dešavanja u "Zadruzi", a ćerka joj je u fokusu. Zadovoljna je kako se pokazala, ali zato nema baš lepo mišljenje o mnogim zadrugarima. Ona je u intervjuu za Kurir iznela svoj sud o učesnicima rijalitija, ćerkinom boravku u njemu, a dotakla se i Jeleninog bivšeg dečka Čupe Kalača, koga pominju u svađama s njenim detetom.

foto: Printscreen YouTube

Svetlana je na samom početku razgovora istakla da je, za razliku od mnogih rijaliti učesnika, Jelena uvek bila ono što jeste.

- Jeleni ne bih ništa zamerila, ona je ono što vidimo. Za razliku od mnogih, ona se ne služi rijaliti trikovima, ne folira se zarad boljeg plasmana. Pokazala se odlično.

Ko se služi trikovima?

foto: Printscreen/Zadruga

- Uzmimo za primer porodicu Kulić. Žive zarad rijalitija. Jelena je Mariji sasula istinu u lice. Rekla joj ono što mnogi ne bi smeli, a to je da je ona najviše izvređala svoju ćerku. Više od svih njenih rijaliti neprijatelja. Cela ta ljubavna drama s Bebicom i njegovo predstavljanje javnosti da je biznismen je izlažirana. Koji to pravi biznismen ulazi u rijaliti? Takvog ne poznajem! Samo propali biznismen može ući u rijaliti. Miljana je psihički nestabilna. Dobra je za rijaliti, ali nije za sebe i druge. Marija tu vuče sve konce, ona je staratelj, tako da se ona za sve i pita. Moje mišljenje je da po završetku rijalitija Ivan neće imati mnogo dodirnih tačaka sa svojim sinom. Viđaće ga, ali ne svakodnevno. Sve je to rijaliti, pa prvi Zola igra rijaliti igru, a što i ne bi kad se Miljana nenormalno ponaša. Jedno veče s njim, a drugo veče s Bebicom, kad joj se kako ćefne.

foto: Printscreen Zadruga

Šta mislite o Zvezdanovoj i Anđelinoj vezi? Može li da potraje?

- Mislim da ne. Ona je prepotentna glupača. Zvezdanu se od početka rijalitija dopadala Aleksandra. Videćemo kako će se nadalje razvijati njihov odnos, ali mislim da Anđela i Zvezdan nemaju šanse.

Jelena je imala jednu rijaliti ljubav - Čupu Kalača, koga pominju u "Zadruzi". Da li je ona tada imala vašu podršku?

- Svi joj to u svađama nabijaju na nos, a što bi se ona stidela toga. Pa oni su se voleli. To je njen jedini rijaliti s*ks. Po završetku rijalitija bili su u vezi oko godinu i po dana. To nije išlo zbog nepremostivih razlika. On je bio vozač kamiona u Švedskoj, a ona jednostavno takva, nije stvorena da bude domaćica. Živi za posao. Bili su tu jedno za drugo. Kad mu je umro otac, išla je u Crnu Goru da mu izjavi saučešće. Voleli su se.

Podrška Svađala se s Majom zbog plastičnih operacija, sad joj se sviđa njihovo prijateljstvo Kako komentarišete Jelenino prijateljstvo s Majom Marinković? U početku su bile u svađi, a sad se ne razdvajaju. - Dopada mi se njihovo prijateljstvo. Jelena je tada iznosila njene stavove transparentno. Ona nije za plastične operacije, to ne podržava, ali podržava Marinkovićevu. Slažu se.

Da li će vaša ćerka opet ući u takav jedan odnos pred kamerama?

- S kim ona da bude? Ajde, molim vas, navedite mi jednog muškarca koji je vama zanimljiv. Pravi muškarci više ne postoje, sve je više homoseksualaca, zato devojke ovako navaljuju. Sad su žene preuzele glavnu ulogu u flertovanju - zaključuje Svetlana za Kurir.

Kurir.rs/Maša Komatina

Bonus video:

05:26 Jelena Golubović iznenađenje u Zadruzi 6 (1)