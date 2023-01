ERA OJDANIĆ U PROBLEMU ZBOG PALČICE, PRETE MU ROBIJOM: Ljubio se sa 54 godina mlađom, sad se KAJE zbog AFERE s klinkom

Era Ojdanić našao se na meti žestokih napada otkad je Matora ispričala u Zadruzi da je imao seks sa 54 godine mladom Palčicom! Zbog te priče koja je izašla u javnost Ojdanić dobija preteće poruke, nazivaju ga pedofilom i prete mu zatvorom, lako uvek voli da se šali na svoj račun, pevač je ovoga puta mnogo uplašen.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Happy

"Ja tu devojku Palčicu poznajem iz jednog rijalitija, tamo smo se zabavljali, duskalí í možda nekoliko puta poljubili u pijanstvu kada su žurke. Ništa više od toga nije bilo. Nikakvog seksa nije bilo kao što Matora priča i mislim da to nije trebala da spominje jer mi sada stvara velike probleme. Sa svih strana su počeli da me pljuju, da me omalovažavaju, šalju mi poruke da sam matori jarac i pedofil, da treba da trunem u zatvoru za ta zlodela nad devojčicama. Čak su i mojoj ćerki slali poruke preko društvenih mreža i svašta joj pisali", žali se Era.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/TV Pink

"Ovim mi je naneta velika materjalna šteta jer me sada i ljudi na nastupima gledaju onako ispod oka. Misle ko zna šta ja radim sa klinkama. Ne znam ko šalje te pretnje i poruke, ali neko se ozbiljno nameračio na mene. Da li nekome upadam u oči zbog vašara i svadbi koje pevam ili je to zbog skupocenog automobila koji sam kupio, ne znam, ali ovako nešto nikada nisam doživeo. Zar u zatvoru da završim pod stare dane i to ni kriv ni dužan. Nemam reči. Baš sam razočaran. A sa Matorom ću ozbiljno da porazgovaram kada izađe, jer me je ona svojom pričom pokopala. To da li je ona htela da se sveti Palčici pa je zato mene spomenula to se mene ne tiče, jer sam ovde sada samo ja na tapetu", pravda se Era.

kurir.rs/star

Bonus video:

06:01 Era Ojdanić na snimanju novogodišnjeg programa