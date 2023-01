"MASKA ĆE UVEK PASTI" Bivša zadrugarka ŽESTOKO oplela po Anđeli! Dotakla se bivšeg dečka Cara pa otkrila ko je IDOL Đuričićeve

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Sandra Čaprić osvrnula se na aktuelnu sezonu rijalitija i prokomentarisala odnose u Beloj kući. Sandra je istakla da je niko nije očarao i žestoko prokomentarisala učesnicu Anđelu Đuričić.

foto: Printscreen/Instagram

- Ma ne može da razočara neko ko me nije ni očarao. Nebitnim osobama više ne želim da dajem na važnosti. Samo ću reći "Tiha voda breg roni". Polako, sve će se znati i ko je "psihopata", i ko je "moralan". Pa, "morala je". Zna se ko je koga tešio prošle godine i ko je glumio prijateljstvo. Ja sam znala da će maska pasti, možeš kako hoćeš, ali ne i do kada hoćeš. Vrela akcija ko i svaka druga, nema razlike od drugih. Naravno da svi to rade i da to drži svaku vezu, samo sve može suptilnije, da napolju ne bi crveneli ljudi kojima si blizak. Sada se vidi ko su kome idoli od prošle godine, da samo dođu do pitanja i plasmana. Zato što jednostavno neki ljudi ciljano sve rade, gaze preko svih do cilja, a ne razmišljaju koga će napolju povrediti - krenula je Sandra.

- Hvala Bogu pa moji roditelji nisu gledali s*ks u lajvu. Niti sam ikoga ostavila na TV ekranima. Prošle godine kad sam bila učesnik nisam nikome moralisala. Uvek sam pokušavala da razumem i lošu i dobru stranu, jer svima može da se desi svašta u životu i nikad ne reci nikad. To sam uvek govorila. Ti što su visoko leteli, sami su pali i sapleli se o nos. Ne verujem da će ta veza dugo trajati. Kao što sam rekla prošle godine za Aleks i Dejana, jer mora da se desi obostrana ljubav. Zatvoren je prostor, i to ljubomorisanje i kvockanje po ceo dan, ne verujem da će neki zreo muškarac da trpi. Ali opet, ako su oni srećni, i ja sam zaista - ističe Čaprićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Sandra se osvrnula i na svog bivšeg dečka Filipa Cara i prokomentarisala je njegovo učešće.

- Što se tiče Cara, to je on. Ko se upeca, upeca se. Nikoga niko ni na šta ne prisiljava, tako da žene, ako im se takmiči i blamira koja će prva u njegov krevet, neka nastave. Da su živi i zdravi - zaključila je Sandra.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Čaprićeva je bila učesnik "Zadruge 5" i imala je konflikte sa mnogim zadrugarima počevši od Maje Marinković i ostalih.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:25 Zadrugarka Sandra Čaprić posle teške operacije ide kući