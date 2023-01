POTUKLE SE ŽENE ZBOG CARA! Maja PLJUNULA Milicu, ova skočila da joj iskopa oči, Filip ih razdvajalo! HAOS! Obezbeđenje uletelo

Nakon što je Maja Marinković, koja je prevarila Bilala čim je napustio rijaliti, doživela je skoro istu sudbinu, kada je videla klip na kom Filip Car krišom priča sa Milicom Veselinović i odmah je došlo do sukoba u Beloj kući.

-Ja sam otišla da se istuširam, a on je rekao da će biti fini. Mikicu treba da bude sramota. Filip ne može bez mene, to je za njega sprdnja, ali on opet ide ka meni. One su za mene smešna priča, moje mesto je tu gde jeste, kraj njega - rekla je Maja.

- Filip nije zauzet muškarac, ja sa njim mogu da se igram kako je želim, ja mogu da sednem kraj Filipa, i da se zezam sa njim, a sada ne mogu jer ona meni stalno dobacuje - rekla je Milica.

foto: Pribntscreen

- Što misliš da si trudna? - upitala je Ivana.

- Meni kasni, ali ne verujem da sam trudna. Sa Filipom sam imala rizičan odnos na Božić. Možda je sve u redu, ali ko zna. Sa Bilalom nisam imala rizičan odnos, kao sa Filipom - rekla je Maja.

- Mikice ti si podržao Filipa a ne svoju ćerku, ona je tebi tražila, citiram, da držiš ku*ve dalje od njega - upitala je Ivana.

- Nije istina - rekao je Mikica.

- Ja sam rekao da se sklone, one su pojurile da se pozdrave, a onda su otišle. Ona je molila Boga na Bogojavljenje da je trudna - rekao je Car.

- Nemoj da se Taki moj nervira, sve je super - dodala je Maja.

- Car i Milica su se dogovorili da imaju razgovor u kazinu,a Mikica i Car su dobacili meni i Milici kao evo ih Milka i Nutela - rekla je Anita.

- Meni je smešno što maja hvata na trudnoću, ne bi me čudilo da stavi neko ćebe na stomak - dodao je Car.

foto: Pribntscreen

- Ovde niko ne zna da li je Car ozbiljan sa Milicom, ali stalno joj dobacuje - komentarisala je Palčica.

- Neka krava namesti posteljinu za kraljicu - dodala je Maja.

- Kraljice meni veza kao tvoja nije potrebna da me lik ne porizna za devojku, a ja ga hvata na trudnoću - rekla je Milica.

- Meni nije jasno što Car ne trpi prošlost od Aleks, a trpi Maju, svi zanmo šta je radila, nije to bilo divno i bajno šta je radila. Od Janjuša, do muža najbolje drugarice. Filip meni nikada nije rekao marš, kao njoj, on meni dobacuje, a mene nikada nije uvredio kao nju. E sada ću ja da sednem kraj Filipa, a ona mene konstntno vređa - rekla je Maja.

- Mrš krmačo - rekla je Maja, a onda je Milica sela kraj Cara.

- Nemoj da ga štipaš, Majo, je l treba da te vređam trudnu - rekla je Milica kada ju je Maja pljunila, pa su se sukobili da je reagovalo i obezbeđenje.

kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji