"MILICI NE TREBA MNOGO KAD JE NEKO PLJUNE" Veselinovićkina majka nije iznenađena ćerkinom tučom s Majom! Pomenula CARA i MENSURA!

Tokom prethodne noći dogodio se brutalan sukob Maje Marinković i Milice Veselinović. Naime, Maja je pljunula Milicu, nakon čega je Veselinovićeva pobesnela, te je krenula na nju, a Filip Car i Zvezdan Slavnić su je jedva obuzdali.

Tim povodom oglasila se Miličina majka Ana Veselinović, koja je otkrila da je takva reakcija zadrugarke potpuno očekivana.

- Gubi honorare jer je provociraju ljudi poput Maje Marinković, vređaju. Milica neće da ćuti na takva poniženja, psovke, uvrede, nju to vređa. Normalno je i očekivano da će tako da reaguje. Milica neće da ćuti i da se okrene, ona je srčana, uvek je i bila. Možda je trebalo ovako ili onako, trebalo je mnogo šta drugačije da bude, ali znate kad vas trenutak snađe, kad puknete. Nije se ni ona nadala, čačkale su se, ali da je Maja onako pljune, Milici ne treba mnogo - rekla je Ana.

Ana je potom otkrila da nema previše zamerki na ponašanje svoje ćerke, te da joj je žao što je Milica često na meti osuda.

- Povukla se, nemam neke zamerke osim što mi zasmetalo to prisnije druženje sa Filipom Carem, jer ja sam uvek naglašavala da veze u rijalitiju ne podržavam, nije bitno što je Filip ili bilo ko drugi. Tamo ljubavi nema, mada ni ovamo, ali dugačije se to gleda. Samo da se skloni od Filipa. Mlada je ona, ali njoj se meri svaka reč, sve joj se meri, dok se neke osobe brane, neki imaju emocije, a moje dete nema emocije, Milica nije imala emocije ni za Mensura, ni za Filipa. Zbog toga mi je žao i krivo jer se njoj sve meri i gleda, ali Bože moj, samo da ona ima snage da izgura do kraja, sve je to igra - rekla je Ana.

