NEVIĐENI PREOKRETI U ZADRUZI! Zvezdan ostavio Anđelu, a sada MOLI Aleksandru da BUDU ZAJEDNO! Očajnički želi POTVRDU NJENE LJUBAVI

Zvezdan Slavnić, koji je ostavio Anđelu nakon samo tri nedelje zabavljanja, čini sve kako bi pridobio pažnju Nikolićeve.

Naime, Slavnić koji više ne krije svoje naklonjenost Aleksandri, pokušao je da podstakne Nikolićevu da se oslobodi svih strahova i načini naredni korak, kako bi uplovili u emotivan odnos.

- Ovo je sve jako sebično od tebe, ali dobro. Šta da radim. Nije trebalo da se oigraš sa mnom. Igrala si se, a sad si pu*ka ispala - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen YT

- Nisam se igrala, a nisam ni pi*ka - kazala je Aleks.

- Došao bih sad da te zagrlim, ali ne znam da li je ispravan? - upitao je dodao je Zvezdan.

- Dođi - kazala je Aleks.

foto: Printscreen YT

- Želim samo jednu stvar. Nemam proiblem da kažem onako kako jeste. Desilo mi se to sa Anđelo, otišao mi je teret sa Ane, a onda me je ova mašina uhvatila, i to je prava istina. Primetio sam tvoje poglede, ali sa to očigledno pogrešno shvatio. Ne želiš da me razočaraš, ali je to očigledno s ovim što sad radiš - kazao je Zvezdan.

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana