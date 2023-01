MAJKA ALEKS NIKOLIĆ HTELA DA SE UBIJE ZBOG FILIPA CARA I NJEGOVOG PONAŠANJA: "Bila sam modra oko vrata" ŠOK PRIZNANJE

Majka Aleksandre Nikolić, Slovenka Nikolić, sinoć je gostujući kod Dušice Jakovljević sve šokirala izjavom.

Slovenka je, naime, izjavila da je zbog Filipa Cara pokušala da se ubije.

- Pola laži, pola istine. Želi da opere sebe, kako bi isprljao Aleksandru. Ide na to da su svi loši, a da je on dobar. Nikada ne može da se opere. Svi znamo šta je radio. Htela sam da se obesim zbog njega u četvrtoj sezoni. Bila sam sva modra oko vrata. Šta imam da kažem, ništa dobro. Ne kažem da nije harizmatičan, lep, ima donekle dobru dušu. On će ti dati, ali će ti to i te kako izaći na nos - pričala je Slovenka kod Dušice Jakovljević.

foto: Printscvreen Pink

Podsetimo, iako je delovalo da Aleksndra uživa u ljubavi sa Dejanom, on je nakon samo nekoliko dana Filipovog boravka u rijalitiju zaboravila na Dragojevića i prepustila se šarmeru iz Crkvenice, ali njihova sreća je bila kratkog daha. Filipom je trenutno u turbulentnoj vezi sa Majom.

