"RIKNUĆU ZBOG SVOJE DECE" Nakon žestokog okršaja u ZADRUZI oglasili se Necini roditelji! Julijana najavila TUŽBE a OTAC rekao OVO

Žestok okršaj Nenada Lazića Nece i Zvezdana Slavića ostavio je bez teksta ceo region. U samom klinču učesvovao je i Miljan Vračević, koji je stao na Slavnićevu stranu.

Tim povodom, oglasili su se i roditelji Nenada Lazića.

- Neci govore da je debeo, da je pe**r, a Slavnić se buni kada ga neko nazove ''odronom''. Neca je na svojoj koži osetio kako mu govore niz uvreda, ali on sve to stoički podnosi. Možda je Neca preterao, ali i on je sam svedok, da su ga mnogi na različite načine vređali. Sutra idem do Banovaca, kako bih podigla tužbe protiv Miljana i Zvezdana. Ne želim da riknem zbog svoje dece. Mojoj deci govore da se je*u u du*e, da su pe*eri, a kad oni dignu glas, onda se napravi pometnja. Slavnić njih možda nije vređao, ali je njegov današnji postupak ostavio veliki trag, kako na mene, tako i na moje sinove. Slavnić nikome ne dozvoljava da mu išta kaže - kazala je Julijana.

Julijana je potom istakla kako gleda na "primirje" između Nece i Zvezdana nakon svađe.

- Niko mi ne garantuje da se opet isto neće dogoditi. Ja podnosim tužbu, donela sam definitivnu odluku. Ako mu smeta ono što mu drugi govore, onda ne treba da radi određene stvari. Mnoge boli jer je moj Neca dobio mesto vođe - dodala je ona.

Nakon Lazićeve majke, svoj sud izneo je i Lazićev otac, koji je bez dlake na jeziku izrekao šta misli.

- Ja sam prek čovek. Bio sam nekada osuđenik. Bio sam u zatvoru, kao i Zvezdan, znam šta je to. Neca je u nekim stvarima preterao, ali mi nije jasan Miljan. Niko mu ništa nije rekao, ali je skočio na Nenada. Kad je Peca skočio, tada su videli koliko ima sati. Miljan je jedan bu*ator, nema kome se nije uvukao u du*e - istakao je Lazićev otac.

