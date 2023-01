"TRINAEST GODINA JE REKAO U DVE REČENICE" Ana ušetala u studio i otkrila kako se oseća zbog PREVARE, spomenula i druge DEVOJKE

Ana Slavnić, nevenčana supruga Zvezdana Slavnića postala je ravnopravni učesnik "Zadruge 6".

Naime, Anin ulazak najavljen je još u toku prošle nedelje a sada je konačno došao taj dan da se i ona pridruži stanarima Bele kuće.

Ana je ušetala u studio kod Dušice Jakovljević i progovorila o svemu što zanima široki auditorijum koji pomno prati dešavanja u Zadruzi.

- Spremna sam da ispričam svoju priču, da ispričam svoju istinu - kazala je Ana.

- Bilo je puno boli i suza prethodnih mesec dana. Ja sam plakala i pre Anđele. Ja sam njega videla i sa Majom i sa Aleksandrom. Nisam se nadala da će me izdati i ostaviti, da izda sve što smo on i ja gradili godinama. Nisam verovala, mislila sam da moj prijatelj dugogodišnji neće izdati sve što smo zajedno prošli. Mi smo se jako puno voleli, to je njegovo opravdanje, ja to poštujem - ispričala je Ana i dodala:

- Čovek ustao i trinaest godina otišlo kao da je ništa i na to ću imati repliku kada budem išla. Ja ovde ulazim samo zbog sebe, to je ključna stvar.

Ana je potom istakla da su ona i Zvezdan imali planove posle njegovog izlaska iz rijalitija.

- Ja sam ga čekala i volela, i gradila. Godinu ipo dana je bio kod kuće, četiri godine je bio u Švajcarskoj. Planovi su nam bili da nešto obezbedimo. Imam taj kodeks da to ne odajem, ali ja to neću reći - kazala je ona.

Ana je potom otkrila da ju je Zvezdan upozorio na druge devojke pre ulaska.

- Moguće da će ti se javiti određene devojke upozorio me je pre nego što je ušao. Meni su se javile devojke koje su bile aktuelne pre Zadruge. Saznala sam to, ja sam ih našla - priznala je ona.

Ana je potom ispričala i kako se osećala u trenutku kada da ju je Zvezdan prevario.

- Imala sam emotivni lom, nisam mogla da dođem sebi - rekla je Ana.

