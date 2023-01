UZNEMIRUJUĆE! ZVEZDAN SVOM SNAGOM ZARIO NOŽ U RUKU! Izgubio razum kad mu je ušla bivša, RAZLUPAO pola imanja pa se ranio! UŽAS

Zvezdan Slavnić pobesneo je nakon što mu se u rijaliti šou programu "Zadruga" pridružila bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić, koju je prevario sa Novljankom Anđelom Đuričić.

Zvezdan je, nakon što se suočio sa Anom, prvo polupao pola imanja, a zatim je povredio sebe tako što je uzeo nož i zabio ga u desnu ruku!

Svi prisutni zadrugari, kao i pripadnici obezbeđenja, skočili su da ga zaustave. Nakon petnaestak minuta Slavnić se smirio.

Podsetimo, Ana je pre ulaska rekla da poslednji mesec za nju bio pakao.

- Bilo je puno boli i suza prethodnih mesec dana. Ja sam plakala i pre Anđele. Ja sam njega videla i sa Majom i sa Aleksandrom. Nisam se nadala da će me izdati i ostaviti, da izda sve što smo on i ja gradili godinama. Nisam verovala, mislila sam da moj prijatelj dugogodišnji neće izdati sve što smo zajedno prošli. Mi smo se jako puno voleli, to je njegovo opravdanje, ja to poštujem - ispričala je Ana.

kurir.rs