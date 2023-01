"SVESNA SAM DA SAM VIŠAK" Zvezdan od Anđele tražio 2 dana PAUZE, njen odgovor sve ŠOKIRAO! Evo kako je NASLUTILA kraj (VIDEO)

Zadrugarski par Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su nakon ulaska njegove bivše nevenčane supruge Ane Ćurčić doživeli veliki stres.

- Zvezdan je Anđeli rekao šta je pričao sa Anom, a zatim joj saopštio da mu treba "dva dana" kako bi se izolovao i odmorio glavu.

- Ona mi je rekla sve i za sve je u pravu, priznao sam da sam ispao p**ka, ustala je i otišla - rekao je Zvezdan.

- Okej, pitam te da znam da li ste bar to završili. Mislim znam da je to početak. Ne brini, ja ću biti super - rekla je Anđela.

- Ne, ne pričaj mi to, nego mi je bitno da ti razumeš - rekao je Zvezdan.- Naravno, zatvori se ti tamo, neću ja da dolazim - rekla je Anđela.

- Samo dva dana da se izolujem, da ne dolazim tamo - rekao je Zvezdan.

- Ja ću verovatno da budem ovde, a sutra ću morati da se vratim svakako. Je l' se sećaš da sam ti rekla da sam sanjala tebi i meni loš san - rekla je Anđela.

- Je l' moramo sad da se nadovezujemo na to. Ovo nema veze sa tvojim i mojim završetkom, nego da ja ne bih eksplodirao. Samo dva dana mi treba, ne znači da ne želim da te vidim - rekao je Zvezdan.

- Treba da se odmoriš, neću da smetam i mislim da sam apsolutni višak, osećam se onako kako nikad nisam htela da se osećam. Uzeću na svoju inicijativu da spavam dva dana i ne izlazim. Meni je ovo najveći stres u životu, samo je moja krivica - rekla je Anđela.

- U toku ovih dana ne želiš da me vidiš? - pitao je Zvezdan.

- Mislim da je najbolje da se iskuliramo, ali kako god budeš hteo - rekla je Anđela.

- Kako budem hteo, ali ne želiš da se vidimo - rekao je Zvezdan.

- Je l' možeš da se potrudiš da me razumeš. Samo mislim da ti treba da se presabereš, ali ne znači da ne smeš da dođeš do mene. Pitaću Filipa kad mogu da dođem do tebe - rekla je Anđela.

- Ne treba da pitaš - rekao je Zvezdan.

kurir.rs

kurir.rs

