"BILA SAM MU I MAJKA I OTAC" Ana Ćurčić otkrila kako je izgledao njen odnos sa Zvezdanom: Održala me je nada da će se promeniti!

Rijaliti učesnica Ana Ćurčić i bivša supruga Zvezdana Slavnića gostovala je u jednoj emisiji i otkrila kako je izgledao odnos nje i Zvezdana.

Naime, Ćurčićeva je istakla da je pored njegovih mana uvek tražila nešto dobro u njemu.

- Hoću da pokažem ko je on, a ko sam ja, ignorisaću ga. Ja sam imala iluzije, sad se sve rasulo i postalo realnost. Znala sam ja za dosta njegovih mana, imam i ja mana, sve to stoji, ali ja sam pronalazila opravdanje i rešenje. Naravno, pored ljubavi bezgranične, održala me je nada da će se on promeniti, stati iza svojih postupaka, podržala sam ga i u Zadruzi, muški. On je izabrao šta je izabrao, a moje pravo je da pokažem golu istinu - rekla je Ana u emisiji "Magazin In" i dodala:

- Ja sam bila i mama i tata, i muško i žensko, sve je Ana bila. Mnogo sam se dala, a malo dobila.

Podsetimo, Ana je od sinoć ravnopravni učesnik "Zadruge" gde se i suočila sa bivšim suprugom i njegovom ljubavnicom Anđelom Đuričić.

