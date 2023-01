SMISLIO KVARNU TAKTIKU PROTIV BIVŠE Prodao Anu, a sad okreće cimere protiv nje! Svi se SLEDILI OD STRAHA, ona mu sve SASULA u lice

Zvezdan Slavnić pokušao je da zakopa ratne sekire sa Miljanom Popović, ali se ona držala svog stava do samog kraja konverzacije.

- Izvinjavam ti se što sam te polio, ali ne mogu da verujem da ti govoriš da ja išta fejkujem - rekao je Zvezdan.

- Da, ali ako Ani govoriš da je ovde zbog para, onda budi svestan da si i ti ovde zbog istog. Ako je neko nekog prodao, prodao si ti nju. Kako ti sebi daješ za pravo da je vređaš? Praviš žrtvu od sebe - rekla je Miljana.

- Ko ti je dao da se mešaš u našu situaciju? - upitao je Zvezdan.

- Nije mi jasno jer dramiš zbog sebe. Nisam mogla da verujem šta si joj pričao. Ne moram da ćutim - rekla je Miljana.

- Ima milion stvari koje mogu da kažem za nju. Imam pravo da kažem šta želim o njoj - rekao je Zvezdan.

- Gde je njeno pravo? Ti ga otimaš - rekla je Miljana. - To je istina, ti želiš da kontrolišeš šta ja govorim - rekla je Ana.

Zvezdan je pre toga pokušao da okrene cimere proti Ane.

- Ako je mangup, neka me sačeka napolju i to kaže. Što nije ušla na 10 minuta, nego ostala da bude rijaliti igrač? Hoće da dođe i da iznosi prljav veš, do j*ja si. Ja sve to da nisam uradio ona bi bila još 15 godina sa mnom, kako to? - govorio je Zvezdan.

- Nemoj samo da je vređaš - dodao je Kerić.

- Ne treba... Hoće da posadi nju, ne dam ti - rekao je on.

- Šta misliš kako je njoj bilo? - upitao je Kerić.

- Sve je okej, ali nemoj ovo. Znam da ovo ne treba da mi radi zbog drugih stvari, a sad kao ćerka - dodao je Slavnić.

