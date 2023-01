ANA TRAŽILA ZAŠTITU OBEZBEĐENJA! Zvezdan ko ZVER U KAVEZU mahnito kružio oko stola, udarao PESNICAMA o staklo! Ovoga se svi BOJE

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga zadrugara Zvezdana Slavnića, sinoć je imala žestok okršaj u kome je on iz sve snage pred njom zalupio dvoje vrata i krenuoda je prati po imanju, što ju je uplašilo do te mere da je tražila zaštitu obezbeđenja.

Zvezdan je, nakon što mu je Ana rekla šta misli o njegovom ponašanju, pobesneo i počeo mahnito da šeta po kući, da bi došao do pušionice gde je stajala Ana i ispred njenog nosa iz sve snage zalupio vrata.

Ćurčićeva je zbog toga izašla iz Bele kuće, a on je išao iza nje, a onda opet, još jače zalupio vrata iza nje. To mu nije bilo dovoljno, pa je pesnicama počeo da udara po staklu.

foto: Printscreen

- Možeš da mi popušiš. Ušla si, klošarko, prodala si se da bi mene izbacila. Neka se vidi stvarno šta si. Nisi žrtva. Ušla si zbog para! - urlao je Zvezdan, a Ćurčićeva mu je odmah odgovorila.

- Naravno, kad si mi sve potrošio. Ja sam tvoja žrtva. Ti si jedan izdajnik. I, ja sam mangup, a ti si klošar - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Ajde ustani da nešto kažeš, pa ću da te j**em do sutra - zapretio joj je Zvezdan.

Zadrugari su bili u šoku zbog scene kojoj su prisustvovali, a Ana je u prolazu dobacila.

- Ovo je normalna scena. To si ti - rekla je Ana koja sa nešto kasnije rasplakala.

"On je psiho, non stop šeta u krug... Krivi Anu zato sto je on nju prevario", "Prevariš ženu, obrukaš je i onda dođes i izvređas je,. Bože bolesti...", "Znači da je 5 meseci glumio mirotvorca i finog gospodina. Pravo lice upravo pokazuje, sa ženom sa kojom je proveo toliko godina. On je samo nastavio odnos koji je imao napolju sa njom: dranje, lupanje vratima... To je Zvezdan. Sram te bilo Zvezdane", "Ovaj je bolestan... Okrece zadrugare da joj ne prilaze, kao da je ona njega prevarila", "Reče Zvezdan 'Ušla si da me degradiraš' i ostade živ ", "Kad manipulator nema više kontrolu nad osobom kojom je manipulisao i zaslepio, ovako se onda ponaša", "Šta je ova žena morala kući da trpi kad se on ovako ponaša na televiziji?", "Kakva deponija od čoveka" - bili su samo neki od komentara.

kurir.rs

