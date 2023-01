U BRAKU SA ZVEZDANOM PROŠLA KROZ PAKAO! Ćurčićeva otkrila da je išla na TERAPIJU zbog njega: Izmanipulisao me, a ja mu verovala!

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića od kada je ušla u "Zadrugu" ne prestaje da šokira novim informacijama o Zvezdanovom i njenom braku.

Naime, Ana je otkrila da je zbog Zvezdana čak išla i na psihoterapiju.

- Ja uopšte nisam bila pametna. Ja imam prvi brak i decu. Sa Zvezdanom sam uložila puno truda, ljubavi, sklona sam da idealizujem partnera. Mislim da mi to potiče od toga što sam odrasla bez oca, a jako se bavim psihologijom. Idem na psihoterapiju, radila sam Frojdov tekst, išla sam na terapiju: "Šta očekujem od svog muškarca".

- Kada sam uradila taj test, psihoterapeut mi je rekao: Pobogu Ana, tebi toliko nedostaje očinska figura. Ja sam nabrojala da me ušuška, da me mazi, pazi, ljubi, a to je ego deteta. Ja sam juče izjavila uveo me u raj, ali zaključao u pakao, mislim da je ovo redak slučaj ovakve manipulacije. Ja sam njemu slepo verovala - rekla je Ana u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Ćurčićeva je bila u vanbračnoj zajednici sa Zvezdanom 13 godina, a svakim danom saznajemo nove informacije i detalje iz njihovog zajedničkog života.

