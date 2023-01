NOVLJANKA POKAZALA PRAVO LICE! Anđela pretrpela prvi ŠOK: Evo šta misli da li je UNIŠTILA brak Zvezdana i Ane! OPASNICA!

Anđela Đuričić je pričala sa Zoricom Marković o ljubavi koju oseća prema Zvezdanu Slavniću. Ona tvrdi da ona nije kriva što se raspala veza Zvezdana i Ane Ćurčić.

- On je meni rekao sinoć da idu na Rajsko i ja mu rekla da ne psuje, da ne lomi - rekla je Anđela.

- A on izleteo kroz vrata, sva sreća, pa se nije povredio - rekla je Zorica. Ja moram da stanem kraj njegove žene, ali prvenstveno on mora da sedne da priča sa njom, ali da to uradi, nema smisla - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla, da sam na tvom mestu, ja bih se povukla. Ja te ne savetujem, ja kažem šta bih ja. Mene ovo pogađa, ja kao žena teško to podnosim - dodala je Zorica.

- Srž njihovih problema je bila u njihovom brakom, to nema veze sa mnom - rekla je Anđela.

- Kako nema veze, pa ti si se umešala - dodala je Zorica. - Meni nije mesto između njihovih razgovora - dodala je Anđela.

- On jeste mnogo dobar, ali mi je žao nje, a svo troje ste u go*nima. Treba da imate razumevanja za sve - nastavila je Zorica.

- Što se mene tiče ja problema nemam, ja neću bežati - dodala je Đuričićeva.

kurir.rs

