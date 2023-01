"NISU PRVI KOJI SU SE RAZVELI, SVI GREŠE" Keba o razvodu Severine i Igora, a ono što je rekao o novoj snajki Teodori je ŠOK

Sin folkera Dragana Kojića Kebe Igor Kojić nakon razvoda od Severine uplovio je u vezu sa glumicom Teodorom Bjelicom.

Kako ističe folker sin ga još nije upoznao sa novom snajkom, ali je Keba i prokomentarisao razvod njegovog sina i pevačice.

- Kao roditelj nisam napravio grešku. Neću da utičem na to šta njihovo srce bira. Živ čovek pogreši, nisu prvi koji su se razveli. To sam davno obećao Igoru i Nataši da neću pričati o njima. Lakše će svi doći do mene nego do njih dvoje. On je nedavno dao intervju gde je mnoge stvari objasnio. Ne želim da pričam o njegovim vezama, da li ima devojku, ne znam. Nije me upoznao sa novom devojkom, ne verujem novinama, dok mi on ne kaže. On će da mi kaže: "Ćale, tako je ili nije". Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam - rekao je Keba.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, ATAImages, Ilustracija

Prokomentarisao je i zdrastveno stanje.

- Hvala prijateljima koji se brinu i koji proveravaju da li sam dobar. Nikakva angina pektoris ne postoji. Odlučio sam da moraju da dokažu sve to što pišu, red je da se uozbiljim. Nisam pobornik da je svako pisanje reklama. Ima onih koji kažu: "Daj napiši i stavi dobru sliku". Nemoj da pišete ništa - rekao je on.

Keba je pričao i o svojoj mezimici Nataši, koja već godinama živi u Americi.

- Nataša je srećna, zadovoljna, puna elana, ni za Igora problema nema. Oni mene ne nose kao teret. Oni su poneli najlepše iz kuće ono što se može poneti. Sada od Nataše može da se čuje samo osmeh, vedrina i pozitivnost, ni najmanje je ne dotiče - naveo je on.

kurir.rs/telegraf.rs

