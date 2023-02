"ANINA DECA SE ŠUNJAJU PO FAKULTETU I OKO ZGRADE" Kuma otkrila kroz kakvu STRAHOTU su prošli zbog Zvezdanovog s*ksa sa LJUBAVNICOM

Milena Kačavenda, kuma nevenčane supruge zadrugara Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić otkrila je detalje iz njihovog braka, ali i koliko teško njihovoj deci pada celokupna situacija u Zadruzi.

Milena se u startu osvrnula na komentare - zbog čega je Ana toliko godina provela sa Zvezdanom.

- Mnogi komentarišu sada šta je Ana tražila sa njim 15 godina. Ne kažem da je on bio 15 godina takav, on se promenio. Ovo nije taj čovek. Ana je uvek imala toleranciju, stajala iz iza njega sve ove godine. Išla je na njegova suđenja. Gledala mu je bolesnu majku - započela je priču Milena.

Zvezdan je u Zadrugu ušao, kako Milena kaže, sa ciljem da zaradi legalan novac.

- On je ušao u Zadrugu da zaradi neki legalan novac, a sad ispade j*bač presretač - kaže Milena.

Osvrnula se na intimne scene koje je Slavnića i Anđele koje je imala priliku da vidi cela Srbija.

- Bila sam frapirana kada sam videla golog čoveka znajući da će to njegova ćerka od 18 godina, da će sva njihova deca to gledati. Anina deca koja su njegova prihvatila kao oca treba da gledaju kako on na TV-u briše polni organ vlažnom maramicom. To su bile prolivene suze, nespavanje. Ana mi je rekla šta mi ovo treba u životu, gledala je na njega kao i na sebe. Ja iskreno nadam da će ona to preživeti. Podržavala ga je, volela ga je i šta je dobila, šamar preko usta, da joj se deca šunjaju po fakultetu i oko zgrade - rekla je Milena.

