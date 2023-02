OSVETA SE SLUŽI HLADNA: Anđela raskrinkala Zvezdana i Aleksandru, pa sasula Caru sve u lice! RAT LJUBAVNE ČETVORKE TRESE IMANJE!

Aleksandra Nikolić, takođe je u jednom momentu bila meta Zvezdana Slavnića, ali se nije upustila u vezu sa njim već se ubrzo pomirila sa Filipom Carem, a on sa Anđelom Đuričić zbog koje je rasturio svoj dugogodišnji brak.

Podsećanja radi, Car je izneo skandalozne detalje druženja i ponašanja Đuričićeve iz perioda njihovog prijateljstva u spoljnjem svetu što je ona i saznala, a pretpostavlja se da je ovo deo osvete za isto.

Anđela je u trenutku emotivne rastrojenosti, raskrinkala odnos njegove devojke i svog partnera i otkrila detalje koje joj je Zvezdan navodno ispričao.

Kunem se da mi je pričao, a da li je istina ne znam - rekla je Anđela.

Ništa od toga nije istina i Aleks je potvrdila - rekao je Zvezdan.

Ti si njemu indirektno rekao da ostavi Helgu - rekla je Ana.

Po meni je on više par sa Žanom ili Aleks, to sam rekao. Hteo sam da vidim da li me voli - rekao je Car.

Zvezdan nju jeste hteo da poljubi, ona nije htla da se poljubi sa njim - rekla je Ana.

A za ruku, ispod pokrivača? - pitala je Ana

Ja ne lažem, ti znaš da ne lažem - vrištala je Anđela.

Uhvatio me je za ruku i pitao da li mogu da ga zagrlim. Nisam se mazila sa njim - rekla je Aleks Caru, a Zvezdan mu demonstrirao kako su se držali za ruke.

Deteta mi mog da joj nisam rekao to - rekao je Zvezdan.

Filipe, devojci je bilo neprijatno sa njim. Devojčice, kako te nije bilo sramota kad si gurala i pljuvala u dva sata popodne? Kad si grogotala - rekla je Ana.

