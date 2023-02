ANA KROZ SUZE I JECAJE PROGOVORILA O STRAHU KOJI OSEĆA OD ZVEZDANA: "Manipuliše da dođe do onoga ŠTO ŽELI" Slomljena

Ana Ćurčić je otvorila dušu o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, turbulencijama koje su se dešavale otkako je ušla u rijaliti, pa se kroz suze podsetila na ljubavnu vezu sa njim tokom godina.

- Šta se desilo sinoć na "Nominacijama"? Ja sam se setio da Zvezdan nije bio na "Pretresu nedelje" kad si pričala o gubitku deteta, on je mislio da si se poveravala Neci? - pitao je Marko Đedović.

- On je mislio zašto sam ja to javno iznela. Zasmetalo mu je što se to zna, kakve imam potrebe i što sam to pričala. Ja mislim da to ima veze sa tim jer on zna koliko je čovek sa kojim se desila tragedija koliko je meni važan i koliko sam ga volela - govorila je ona.

- Da li je ljubomorn na taj period i tog čoveka koji je i dalje uz tebe? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen Zadruga

- Da, to je definitivno. On zna kako sam bila u vezi sa njim, kako me je štitio, mazio, čuvao i pazio. Mislim da mu je to veliki kompleks što se tiče njega, naš odnos nije bio takav, a ja sam puno puta pominjala kako je taj neko umeo mene da čuva i štiti - odgovorila je Ana.

- Ja sam rastrzana da pomognem sebi i da pomognem njemu, a opet sebe stavljam u položaj da sam sebi manje važna kako bih zaštitila njega. Naši razgovori i jesu ovakvi, kad kažem šta mislim, to je moralo da se izmanipuliše da dođe do onoga što on misli i želi. To je gubitak mog identiteta i intigriteta, on misli da to i dalje može. Ja kad pričam sa tobom mogu da kažem: "Marko, povredio si me i to jako boli", ja imam stav, a kad kažem njemu to je kontra efekat. Ja sam onda mangup i što sam ušla... Prava Ana je ovo kako ti i ja sad pričamo, moj stav i sve moje. Druga Ana koju gledate je ana sa Zvezdanom - nastavila je Ćurčićeva.

- Sinoć si delovala kao Ana odavde - dodao je Marko Đedović.

foto: Printscreen Zadruga

- Bila sam, on je to prepoznao i nije dozvolio da se ta Ana probudi, koja je gašena mnogo puta - dodala je ona.

- Šta se probudi kad se promeni? - pitao je Marko.

- Strah. Ja u svemu ovome tražim balans, a imam pravo da ne tražim balans. Jako razmišljam o svojoj deci, ne znam kako se to vidi i tu sputavam sebe jer mi je to najbitnije. Moja deca mene poznaju i kad vide da se ja kidam, mogu da zamislim kako je njima - odgovorila je Ana.

- Ana je otkrila da joj je sinoćna nominacija Marije i Miljane Kulić najviše zaparala uši.

- Po meni ono može monstrum da izgovori. Svako ima pravo da bira svoj put. Ona je imama neko saosećanje, govorila da ga pustim, a nisam ni ulazila u tu priču. Mislim da ona u ovako životno teškoj priči, jer živim svoj život, ona gleda plasmane i pravi priče. Kad meni dete od 18 godina priđe saosećajno, a ne žena koja bi trebala. Žena je ženi vuk, šta da kažem - dodala je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ