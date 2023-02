KRISTIJAN GOLUBOVIĆ PONOVO POSTAJE OTAC? Kristina otkrila da li je OPET u drugom stanju: "Od silne želje..."

Bivši zadrugar Kristijan Golubović skoro je postao otac, a nedavno je šokirao javnost kada je otkrio da postoji mogućnost da je Kristina Spalević ponovo trudna. Sada se tim povodom i novopečena mama oglasila.

Naime, Kristina ističe da je sve bila Kristijanova šala, jer je konzumirala tablete za mršavljenje od kojih joj se zgadila hrana, pa joj je bilo muka.

foto: Printscreen Amidži šou

- Kristijan je to izjavio u jednoj emisiji, da je možda opet beba na putu (smeh)! Nije, pila sam tablete za mršavljenje, pa mi se sva hrana smučila i promenila ukus. On je počeo da me zeza da sam trudna (smeh)! Od silne želje mu se pričinjava! Ali sad ozbiljno, mislim da to nikako nije pametno posle mog carskog reza, pa smo pažnjivi i vodimo računa - otkrila je Kristina.

