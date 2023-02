"MISLILA SAM DA IMA MANIRE I KODEKSE" Ana kivna na Cara, otkrila detalje razgovora iz SPOLJNJEG SVETA: Kod mene je ispljuvao Aleks

Od kako je otkriveno da je Ana Ćurčić pisala Filipu Caru pre nego što je ušao na velelepno imanje, razna su nagađanja pokrenuta, a njihov odnos je postao turbulentan.

Dok Filip drži stranu Zvezdana Slavnića, Ana to ne može da oprosti i svakodnevno govori koliko se razočarala u njega.

foto: Printscreen

Ana je nakon sukoba sa Carem, sumirala utiske sa Zoricom Marković, koja je dala svoj sud o sukobu koji ju je potresao.

- Sve je to okej, ja njemu puštala 300 poruka, sve je to meni tako. Ja sam mislila da je on jedan dečko koji ima manire i kodekse, koji ima neko poštovanje i zastupa neke stavove, nisam znala da je u ovakvom rijalitiju. I pored toga sam mislila da je čestit momak. Ja sam mu dala savet kako da priđe Zvezdanu i sve to. On je tu istu Aleksandru kod mene ispljuvao kao najveću ku**u i ološa. Ja nemam dodira sa većinom devojaka ovde u ovoj kući, to je van mog dometa. Ja večeras, po šesti sedmi put, kako mene napadaju, pogledam njega koji tako likuje na sve to. U meni je nežna Ana, ali imam potrebu da odbranim nekoga. Ja ne znam kako ja tebi da objasnim, ozbiljna sam, ne znam kako ću da ovo shvatim. I onda gledaš situaciju gde ti neko priča da si zao, nedoje**na, on sedi sa svojom devojkom i uživa zagrljen. Da li razumeš moje pomućenje uma?! Ja bih uzela sada i raščerupala ga, ne batinama, verbalno. Sve bi mu sasula, ali se kontrolišem - rekla je Ana.

- Razumem, ali hoćeš za svaku situaciju vezanu za tebe...Lepo se isključiš ili kažeš da je taj neko u pravu ili da uzvratiš. To ti biraš šta ćeš. Videla si mene sinoć sa Mićom i ostalima - rekla je Zorica.

- Ti si naučena ovde, ja ne mogu da se menjam ovde za 46 godina - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Večeras sa dečkom koji je hteo da okarakteriše kao grupaciju koja se pa*i na mlađe, zato sam mu i rekla da pu*i ku**c. Čak i njemu kada nije imao hranu, dala sam celo pile, da jedu on i Aleksandra. Na Ivanovo jadno ponašanje i ljubomoru, jer je dečko za sedam dana skrenuo pažnju i uradio ga je kompleks, jer voli jednu emociju. Za njih je to strano, jer su fejk. Ove orlušine jadne koje slušam večeras, jadni i bedni, bez obzira na status, obrazovanje i imovinsko stanje, svi su zveri. Ne mogu da prihvate tuđe mišljenje, a svesni su da nisu niko i ništa u životu...Ja iz najboljih namera, jer sam osetljiva na mušku decu, a da bih ga zaustavila, rekla sam mu da pu** k****. Nebitno je to, bitne smo nas dve. Ja sam sad sela do ove dr**e, namerno, a onda sam pričala da bi Filip Car pričao i prišao, jer se us**o kao pi**a. Ja kažem da bi trebalo po meni da pobedi Ana Ćurčić, ali mu kažem da će biti između petog i drugog mesta. On viče kako će i dalje da nas gazi, nikakav problem. Ja kažem, on nije moj tip, glavonja je i debeo, ali da mi se neko sviđa, ja bih se je**la...Rekla sam mu da bira kako će na dalje, a da ćemo ti i ja ići zajedno do kraja. To je sve Ivanova i Mićina psihologija, on ponavlja njihove reči. Ne mogu mi ništa, meni je to smešno. Ja njima dam ku*** umesto mikrofona da se jače čuju. Cela kuća će se okrenuti protiv mene, ali me ne zanima - rekla je Zorica.

- Nit mi on treba u životu, niti išta - rekla je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!