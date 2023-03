"PLAŠIM SE DA ĆE ME OTETI I UBITI" Bivšem zadrugaru ostavljaju kosu i krvava ogledala ispred stana, strahuje da je na meti SEKTE!

Bivši zadrugar i pevač Boža Džons uhvaćen je jutros ispred Palate pravde. Naime, pre nekoliko dana Boža je otkrio da smatra da ga uhodi sekta i da je to sve, navodno, povezano sa jednom zadrugarkom iz rijalitija.Boža je otišao kako bi podneo prijavu protiv pojedinih zadrugara, koji su ga uvredili i ponizili. Pevač je odlučio da presavije tabak i podnese tužbe protiv mnogih zadrugara.

foto: Printscreen

- Boža je preplašen, stvarno, on se sada plaši i svoje senke, mi se plašimo da ne upadne u neku depresiju koliko mu je loše. Danima je tužan. Počeo je na ulaznim vratima, na krpari da pronalazi neke gluposti, ko vradžbine neke da su mu bačene, neko jaje, pola crveno obojeno, pa neku svezicu dlaka neki, da Bog sačuva - priča izvor.

Tim povodom kontaktirali smo Božu, koji nije krio da je sve istina.

- To je počelo pre nekih mesec dana, više ne znam, nervira me samo što nema kamera ispred stana, ali ću morati da obezbedim i kameru. Prvo su počele poruke neke, ali sam sve to šutirao, nisam ni čitao. Posle nekih nedelju dana su počeli da mi ostavljaju neka ogledala, jaja u crveno ofarbana, neke dlake, kosu, šta je već ono - priznaje Boža za Republiku i dodaje da li sumnja na nekog od zadrugara:

- Ja ne mogu da kažem ko je, neću da upirem prstom, ali ću da kažem da sumnjam na neke zadrugare, zadrugarke, za koje se priča i pričalo se da su u sektama nekim, ne znam ni ja, da ne slave rođendane, da žive pod nekim čudnim životnim pravilima. Ja se samo nadam da me niko neće ubiti, da me neće neko oteti!

kurir.rs/republika.rs

