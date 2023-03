"SANJAM ZVEZDANA, NAŠU PROŠLOST" Ana Ćurčić ispričala kako su se ona i Slavnić upoznali: Oboje smo bili zauzeti

Ana Ćurčić otkrila je da sanja Zvezdana Slavnića, pa se dotakla na koji način su se upoznali ona i Zvezdan.

- Kako se osećaš? promenljivo ti je raspoloženje, od čega ono zavisi? - upitao je Darko.

- Okej sam, zavisi od situacije u kući. Zavisi i od snova - kazala je Ana.

- Šta sanjaš? - upitao je Darko.

- Sanjam Zvdezdana, to nije tajna. Pouka je da neke stvari teško prihvatam, a neke ću teško prihvatiti. Sanjala sam neke stvari vezane za našu prošlost - kazala je Ana.

- Koliko se ti snovi odražavaju na tvoje emocije prema njemu? - upitao je Darko.

- Setno - odgovorila je Ana.

- Da li je ostao žal zbog toga? - upitao je Darko.

- Ne. To je bilo, više se neće ponoviti - kazala je Ana.

- Ivanu Marinkovću si rekla da razmišljaš o prošlosti, plašiš se budućnosti, a suočavaš se sa onim što se dešava sad - reklao je Darko.

- Rekla sam da ne mogu da vidim budućnost, a suočavam se sa komentarima ovde. Još uvek nisam dobro, rano je za sve. Neke emocije jesam sebi priznala. Zvezdan je za par mesta udaljen od mog srca - kazala je Ana.

- Šta znači priznanje da tražiš sebe? - upitao je Darko.

- Da sam odlučna, svoja, svesna sebe. To sam nekad bila a govore mi da nisam nikad - kazala je Ana.

- Da li se Zvezdan zaljubio u tu Anu, a onda pokušao da je promeni? - upitao je Darko.

- Da. Modelirao me je i ugasio. Nije me gasio kad je posao u pitanju, ali dostojanstvo jeste - istakla je Ana.

- Kako ste se vas dvoje upoznali? - upitao je Darko.

- U srednjoj školi. Bili smo I-7. On je imao devojku, ja dečka. On je došao u drugom polugodištu, svi smo komentarisali njega kao lepog muškarca. On je sedeo u klupi iza moje. Jednom mi je napisao ''Zvezdan'' na ruci, a dečko mi je rekao da operem to - kazala je Ana.

