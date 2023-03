ANA ĆURČIĆ PRETI DNEVNIKOM ZVEZDANOVOG NASILJA: Obratiću se majci kada budem htela, ona je svedok

Ana Ćurčić je u razgovoru sa voditeljem Darkom otkrila da je pisala dnevnik u kojima navodno ima zapisano šta joj je Zvezdan radio dok su bili u braku te da će to izneti onog trenutka kada bude htela.

- U mnogim situacijama sam se plašila da zovem policiju. Posle toga bih tek imala veći pakao u svom životu. Zato sam zvala nekog drugog, pa odustala. Zapravo sam sve vreme sebe zadržavala u problemu.

Ana je istakla da se Zvezdanu sviđa Maja.

- On bi bio sa Majom. On traži slobodu, ispade da je on bio u tamnici. Svašta ćete vi čuti od Zvezdana. Nekada davno je bio jedan divan iskren drug. Do nekih zaključaka sam došla.

- Rekla sam Zorici i sada kažem javno, imam dosta materijala zapisanih i datum i vreme dešavanja. Sada neka znaju svi, kada se na to budem odlučila to ću pokazati, tada ću se obratiti mojoj majci.

- Ona mnogo toga zna, kao i njegova majka ali je ona bolesna i nju bih izuzela, pored toga što znaju moji prijatelji. Samo sam zapisivala traume. Ja inače dugo pišem pesme i priče, ali to sam pisala da bih možda jednog dana spasila sebe. Nije dnevnik mojih osećanja nego dnevnik događaja.

