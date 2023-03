"PREBIJE ME, PA ME TERA DA VODIMO LJUBAV!" Ana iznela nove detalje o Zvezdanu, on otkrio njenu NAJVEĆU TAJNU! ULETELO OBEZBEĐENJE!

Ljubavni trougao u Šimanovcima i dalje pravi haos i glavna je tema za Crnim stolom. Iako se već više od mesec dana svakodnevno raspravlja o Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću i njegovoj ljubavnici Anđeli Đuričić, trojac se ne smiruje i svaki dan izbija na površinu novi prljavi veš između starih ljubavnika.

Pošto je Ana javno ispričala da ju je tokom 15 godina Zvezdan tukao, sad je Zvezdan odlučio da sve karte baci na sto.

- Je l' te je tukao prvi dečko? - pitao je Zvezdan.

- Je l' si me tukao? - rekla je Ana.

- M*š klošarko - ponavljao je Zvezdan.

- Izgubi na tiketu, pa me polije hladnom vodom. Prebije me, pa me natera da vodimo ljubav uz rečenicu: "Ne budeš li vodila ljubav na najlepši mogući način, opet ću te prebiti". Sve ću da te iscinkarim - rekla je Ana.

- M*š - rekao je Zvezdan.

- Ukrao mi je pare od stana. Podigla sam pare iz banke i stavila ispod kreveta, a tvoj momak je to ukrao i prokockao. Onda je plakao zbog toga, naravno da je manipulator

- Je l' si varala muža sa mnom? Što lažeš ku**o smrdljiva? - urlao je Zvezdan.

- Nemoj tako - pokušala je Anđela da smiri Zvedana, ali ju je Ana ućutkala.

- Skloni se ti! - rekla je Ana.

Posle brutalnog sukoba Ana je odlučila je da se suoči sa Zvezdanom Slavnićem i nastavila da se obračunava sa njim.

- Decu li mi još jednom budeš pomenuo! Nemaš nikoga, jadniče jadni! Budeš li pomenuo Acu Bulića, ja ću te j***ti u usta! Voleo me i čuvao kao malo vode na dlanu, ono što ti nisi umeo. Uzimaš drugove, vezuješ ih za radijator, prodao si ih - rekla je Ana.

- Je l' si rekla da si varala muža sa mnom?! - pitao je Zvezdan.

- Kako te nije sramota? Majku su ti gledala ta ista deca. Borim se za sebe jer si me tukao, potrošio sve što imamo i verovala ti pi**o da ćeš sagraditi nešto za nas. Ti si zatvorski pacov! Sa cimerom si bio dve godine, nisi mu rekla da mi je Aca Bulić prvi momak. Gde si nestao, budalo jedna? - plakala je Ana.

- Nemoj da pričam šta si radila, kockarko jedna debilska! Budeš li čačkala, reći ću sve šta si radila sa mnom. Za sve što si rekla, bićeš tužena - rekao je Zvezdan.

- Pretio si mojoj mami da ćeš da zakopaš i mene i decu - urlala je Ana. - Hoćeš da kažem za ovo kar**e. Idi reci ljudima da si bila sa mnom godinu dana dok si imala muža - ponavljao je Zvezdan.

- Da sam ti ikada rekla u lice na slobodi, bila bih zakopana - ponavljala je Ana.

- Tukla si kevu - rekao je Zvezdan. - Tebe sram bilo šta izmišljaš - rekla je Ana.

