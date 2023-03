"SLOVENCI SU ME ZVALI DA IH PREDSTAVLJAM NA EVROVIZIJI" Karleuša progovorila o nastupu na najvećem svetskom muzičkom festivalu!

- Ako me Srbija neće na Evroviziji, ima ko me hoće! Slovenci su me zvali da budem njihova predstavnica, kaže Jelena Karleuša! Karleuša je rekla da je 2020. godine zajedno sa brazilskim transvestitom Pablom Vitarom trebalo da nastupi na najvećem muzičkom takmičenju na svetu, i to sa pesmom "La bomba", ali ju je u tome sprečila pandemija korone.

- Imam slovenački pasoš! Pored srpskog, imam i njihovo državljanstvo, pa mogu da predstavljam i Sloveniju na Evroviziji. Moja baka po majci je bila Slovenka, zato imam njihov pasoš. Dobila sam poziv od slovenačkih organizatora da ih predstavljam na Evroviziji. Pesma "La bomba" je ciljano rađena za Evroviziju. Kao specijalni gost na bini sa mnom je trebalo da se pojavi i Pablo Vitar. On je trebalo da bude naš kec iz rukava - priča Karleuša i dodaje da su se na kraju stvari iskomplikovale.

foto: Printscreen Instagram

- Bilo je nekih tehničkih problema i odlučila sam da povučem pesmu. Pametno sam postupila jer je te godine izbila pandemija koronavirusa i sve je stalo.

Jelena kaže da od te pesme nije odustala, pa će se naći na njenom novom albumu "Alfa", koji izlazi u maju ove godine:

- Pesma je na "spenglišu". Malo je na engleskom, malo na španskom. To je u svetu u trendu i svi to rade, od Kardi Bi do Dženifer Lopez.

Jelena je već godinama pri čvrstom stavu da će Srbiju predstavljati na Evroviziji samo ako je RTS direktno izabere, bez festivala, i pošalje je na ovo muzičko takmičenje.

- I vrapci na grani to znaju. Javni servis treba da me pozove jer me takmičenje sa bilo kim u ovoj zemlji ne interesuje. Naročito ne sa nekim amaterima ili ljudima koji ni u našoj zemlji nisu postigli uspeh, a kamoli u svetu. Strani mediji me stalno pitaju o Evroviziji, a ja se pravim da sam ja ta koja neće da ide. Ako me u Srbiji neće, ima ko hoće! - kaže pevačica.

kurir.rs/informer

Bonus video:

02:16 TOŠIĆ I KARLEUŠA ĆE SE RAZVESTI, JELENA ĆE IMATI TREĆE DETE SA NJIM! Jovana Jeremić šokirala: Uvek se ispostavi da sam upravu