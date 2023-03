"KARLEUŠINO PROROČANSTVO MI JE LAGANI POKUŠAJ DEVOJČICE S FONTANE DA BUDE DUHOVITA!" Đorđe David ponizio JK: Na udaru i Lukas!

Đorđe David nije zaboravio "proročanstvo" Jelene Karleuše za takmičenje "Zvezde Granda" i članove žirija tok muzičkog šoua kada je za njega rekla da da će tragično završiti.

Roker je sada objasnio u kakvim je odnosima sa JK.

- Jelena je u problemu i ona pokušava zato da omalovaži ovu stvar za koju misli da je Bogom dana. Ona proročanstva koja je pisala, to mi je lagani pokušaj devojčice sa Fontane da bude duhovita, meni tu baš ništa nije smešno. Krajnje bezveze, ali znaš kako, ona je za mene pre svega majka i ja zato neću da se bavim njome. Ona je napravila grešku, ne Popović, a posle J nema K, kako kažu i njeni inicijali. Kao i za Lukasa, i za nju kažem, ne pljuje se izvor sa koga si pila vodu - rekao je David za "Star", a na pitanje, da li bi sa njom sad otišao na kafu, istakao je da se ne bi izjašnjavao.

Podsetimo, JK je u svom "proročanstvu" napisala sledeće:

- Đorđe David će biti žrtva grupe građana koja će ga sačekati ispred ulaza, revoltirana njegovim postojanjem. Na suđenju će biti oslobođeni krivice, a zatim i odlikovani - navela je ona u svom predviđanju.

U istom intervjuu, Đorđe je potkačio i Acu Lukasa, koji je javno rekao da ima "mita i korupcije u Grandu".

- Acu poznajem preko 40 godina. On je neko koga ja jako gotivim. Ja ne znam šta je njega povuklo da ima ovakvu reakciju, zaista sam zatečen. Znam da se on ne bavi tim "rekla-kazala" varijantama. Kao njegov prijatelj, koji sam to i dalje, jaću mu reći da su nas vaspitali tako da nikad ne pljujemo u izvor iz kog smo pili vodu. Točak se okreće, možda će jednog dana opet da se vrati u tu priču, a zbog nekih izjava, neće moći. Popović će na ovaj ili onaj način da reši to sa njim, tako da neću da ulazim u to. Mito i korupcija ne postoje u ZG. To što Aca radi i priča je stvar koja se nalazi između Saleta i njega - završio je Đorđe.

