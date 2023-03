ŠOK! GASIO JOJ CIGARETE PO TELU?! "ŠTO NE KAŽEŠ ŠTA TI JE RADIO ACA BULIĆ?" Zvezdan pokazao kako je Ana prošla sa bivšim dečkom

Ana Ćurčić iznela sve što je pričala sa Zoricom Marković pred Zvezdanom Slavnićem, koji je pobesneo, pa počeo da iznosi Anin prljav veš, pa šokirao kada je izneo da je Ćurčićeva tukla svoju majku, a muža varala godinu dana sa njim.

Pored toga Zvezdan je pomenuo i Aninog prvog dečka Acu Bulića, a ona je skočila kao oparena.

- Pomenuo si da me je prvi dečko tukao. Aca je moj prvi, voleo me je najviše na svetu, i čuvao me kao malo vode na dlanu, što ti nisi nikad. SAamo se igraj sa njim. Vezuješ drugove za radijatore i otima, najbolje drugove si prodao - vikala je Ana.

- Je l' mi pretiš sa njim? - vikao je Zvezdan?

- A šta ti je on radio? Psssss - šokirao je Zvezdan pokazujući pokaz na telu gašenje cigarete.

- Bolje ti je da njega ne spominješ! - urlala je Ana.

