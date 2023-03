"DA SE MENI OVO DESILO NAPOLJU..." Ana prokomentarisala Zvezdanovo ponašanje nakon svađe sa Anđelom, pa ŠOKIRALA IZJAVOM!

Ana Ćurčić komentarisala je sa Zoricom Marković kako bi ona prošla da se prema Zvezdanu Slavniću ponašala kao Anđela Đuričić nakon saznanja da je pokušao da poljubi Maju Marinković.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Ćurčićeva je u više navrata govorila kako nikada nije imala pravo slobode, kretanja i mišljenja, te je sada priznala kako bi ona pršla napolju na Anđelinom mestu.

foto: Printscreen

- Znaš kad bi se to desilo napolju meni i njemu, ja bih imala torturu od sedam dana psihičkog maltretiranja. On sad ne pokazuje kao, a to je drugo - rekla je Ana.

- Po tvojim pirčama kao da sam bila neko vreme sa čovekom - dodala je Zorica.

Kurir.rs

