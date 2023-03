NAŽALOST SONJA I JA NEMAMO KONTAKT Željko Šašić nikad iskrenije o razvodu, odnosu sa Lukasom, a evo zašto je išao na PSIHOTERAPIJE

Željko Šašić dugo je na muzičkoj sceni, na tom putu u karijeri je prošao razne uspone i padove, a život ga nije mazio ni privatno. Pevač za “Super TV” iskreno govori o greškama i negativnim fazama, te da su mu psihoterapije pomagale u tim mračnim trenucima.

foto: Printscreen

– Sigurno sam puno puta pogrešio u životu, ne samo u karijeri, vreme negde pokaže da li je moglo bolje. Suđeno je da se tako desi. Treba koračati kroz život hrabro, ići do kraja i biti pozitivan. Imao sam i te kako negativne faze, i one su proistekle možda iz grešaka. Nije na odmet porazgovarati sa stručnim licem ili duhovnikom, otvoren razgovor sa prijateljem, pomaže, prija srcu, duši, telu, glavi – rekao je Šašić i dodao da je bio na psihoterapijama.

– Bio sam kako nisam, i bilo mi je divno, nisam ni znao koliko je to lepo, milina. I kad ti nije ništa treba da odeš, a kamoli kada imaš probleme. Kada te boli, znaš šta ti je, to je druga bol – iskren je pevač, za kojeg smo stekli utisak da ga dosta manje viđamo u odnosu na njegove kolege.

foto: Printscreen/Pink

– Nastupam, hvala Bogu. Nisam se povukao. Možda sam neke stvari prevazišao, kao što su društvene mreže mene prevazišle. Nisam srastao sa telefonom za razliku od mlađih generacija, kojima je to maltene deo tela. Čak više, telefoni me nerviraju, vratio bih se u vreme fiksnih telefona i pisama. Stalno traže punjače, ispraznila im se baterija, robija ili što bi mi Zemunci rekli venčanica – našalio se Šašić, te je dodao:

– Namestio sam sebi da zadajem obaveze koje mogu i fizički i psihički da ispoštujem. Dese mi se ponude, koje što bi neki rekli, ne smem da odbijem, ali kažem da nemam snage, pući ću negde, obrukaću se, a to ne želim. Kada sam izašao, bio sam u velikoj mašini, meni to nije prijalo, bez obzira što sam bio klinac.

foto: Kurir Televizija

Željko ističe da mu se današnja muzička scena ne dopada.

– Sama tehnologija je omogućila mnogima da budu u takozvanom trendingu, bez obzira što nemaju muzičku kuću, valjanog muzičkog urednika, ni kompozitora nekog, tekstopisca, sve što je u naše vreme trebalo da se poklopi. Mnogo je sve uprošteno i omasovljeno, njima je to interesantno jer je dostupno. To je kao saobraćaj u Beogradu, potpuno haotičan. Uvezlo se milijardu nekih krševa koji se na zapadu ne voze, ljudi su željni da sebi priušte četvorotočkaša i razumem ih, međutim ulice su i dalje isto tesne kao što su bile pre 15 godina, parkinga nema, non stop su neki konflikti, ali prilagođavamo se – objasnio je Šašić, i otkrio šta je potrebno za dobru pesmu.

foto: Printscreen/Premijera

– Oni bi svi da naprave hit kao što su imali Miroslav, Toza, Šaban, kada su ljudi lagano i sa ljubavlju i previše talenta radili, ali doći do prave ideje... Da vodilja ne bude “hoću samo što pre i hoću pare”. Drugačije se onda živelo, tada nisu bili pohlepni i uslovljavani sa tih strana i baš ta ladovina, što kaže moj Futa, “Čovek mora da bude u ladovini, da bi mu bilo lepo, da napravi dobru pesmu” – rekao je pevač i dodao:

– Masa ljudi priželjkuje nešto novo od mene, negde sam dužan da im ostavim još pesama, bez lažne skromnosti. Snimaću naravno, ali koliko će biti primećeno, otkud znam. Bilo je mnogo tih situacija da je trebalo da se snimi duet, ali me pesme nisu privlačile. Na početku karijere sam imao pesmu sa Cecom i Draganom, posle šta znam, dueti su komplikovana stvar. U tom spoju mora da postoji čarolija. Zvale su me kolege, i dan danas postoje neke ideje, ali realizacija tanka.

foto: Damir Dervišagić

Željko kaže da se viđa jedino sa mlađim kolegama.

– Sa svima sam u principu dobar, nisam u stalnom kontaktu, oni znaju koliko ih volim, ne bih da ih smaram, ako im nešto treba, tu sam. Tako živimo, da nas je teško uhvatiti, ali imam mlađe kolege sa kojima drugujem – rekao je pevač, koji je davno najavio autobiografsku knjigu:

– Mnoge bi bio strah, radim na tome otkad sam najavio, ima nekoliko godina, ali kada će to biti gotovo, moji zapisi dok se skupe u jedan format, pa da vidimo kojeg će žanra da bude.

Pisalo se da je Željko u lošim odnosima sa ćerkom Sofijom.

– Dobri smo sada, dobra je. Godine koje imam i moja titula oca, kada pričate sa ljudima koji imaju slične probleme, nadovezujete, razmenjujete iskustva, bili smo drugačiji, dok ne dignemo ruke od sekiracije, na kraju sve dođe na svoje – rekao je, te se osvrnuo na situaciju kada je Sofija navodno uzela prezime Ace Lukasa, Vuksanović.

– Nije ona uzela, te društvene mreže mogu svašta da naprave, da od toga bude senzacija. Čovek greši, pravi nepromišljene poteze u nekom afektu, moguće je da se svašta uradi i kaže što zapravo nije istina. Ne sekiram se zbog toga, sve je u redu – zaključio je.

foto: Damir Dervišagić, ATA images

Željko kaže da se sa bivšom suprugom Sonjom uopšte ne čuje, te da mu je krivo što su tako završili.

– Nažalost nemam kontakt, svako gleda svoja posla, živi svoj život, želim svima sve najbolje. Neki supružnici imaju korektan odnos kada se razvedu, nisam to imao, to se dešava i to se nekako preživi, navikne se čovek – iskren je Šašić, te se osvrnuo i na Lukasa:

– Zaboravio sam na sve to, ne mogu da komentarišem, ako nešto budem primetio što me nervira, zvaću vas.

foto: Damir Dervišagić

Od raskida sa Katarinom Lazić, Željko nije imao emotivnu partnerku, bar ne javno, te smo ga pitali da li je sada zaljubljen.

Nađi novu ljubav, novo nebo... Dobro sam, nisam klinac, da pričam kao “Jao zaljubio sam se”, nemam leptiriće u stomaku, ali imam stomak, pa leptiriće na njima – našalio se i dodao za Katarinu:

– Ne interesuje me to. Nisam klinac da se prepucavam o tome. Šta je bilo, bilo je.

foto: Kurir Televizija

