NAPRAVIĆU TI PAKAO OD ŽIVOTA Miljana kivna na Zolu jer ne želi pomirenje, kuka i zapomaže "SVAKA SUZA MOJA SUZA ĆE TE STIĆI"

Miljana Kulić, već nekoliko dana pokušava da obnovi vezu sa Lazarem Čolićem Zolom i ne krije koliko je povređuje njegovo odbijanje.

S obzirom da je pre samo nekoliko dana plakala zbog Bebice, Zola se ne ustručava da bude surov.

foto: Printscreen

- Nije ti žao što poslednji put sedimo zajedno? - pitala je Miljana.

- Nije poslednji put, nego moraš neke stvari da shvatiš. Ti se ponašaš kao da sam ja tebi nešto uradio. Nisam ni sa kim ništa imao ovde, a veruj mi, da me ni ne vuče. Ja i kad bih pomislio kažem sebi da neću, a ni ne pomišljam veruj mi. Možda nekad nekog odmerim, ali sve je to u prolazu. Ne treba da razmišljam, a ti u istom prostoru stenješ čuje se do Pećinaca. Zbog čega sad plačeš? Nešto ti je sinulo u glavu, pa da ti odmah odgovorim. Zašto jeftino manipulišeš? To ne prolazi sa mnom - govorio je Zola.

- Napraviću ti pakao od života, neće ti biti dobro. Svaka moja suza će mnogo da te košta - govorila je Miljana.

foto: Printscreen

- Nemoj da plačeš nego budi svesna stvari koje si uradila. Ja to ne mogu da progutam, da mogu bila bi sigurna da me boli k**** za tebe. Ne mogu, to bi bilo najbezbolnije i nikakav problem. Pokajala si se, ljubav cveta, bajka od života - pričao je Zola.

- Tako i uradi - rekla je Miljana.

- Ne mogu, ne zaslužuje to niko. Proveo sam sa tobom previše vremena, moram da svarim neke stvari. Ja bih se gadio sam sebi. Ne gledam te kao k*ravu i devojku sa kojom ću da se ka***. Tvoja stvar je šta ćeš i kako ćeš, sad imaš pravo na sve i da budeš sa drugim, kao što jesi - nastavio je Čolić.

Kurir.rs

Bonus video:

01:37:29 SCENIRANJE 26.02.2023. LJUBOMIR BANDOVIC