SINIŠA KULIĆ U TAJNOSTI NAPISAO TESTAMENT?! Njoj je prepisao svu imovinu, Miljani se ovo neće svideti! EVO KOLIKI JE NJEN DEO

Siniša Kulić opet je u kritičnom stanju, pa je hitno hospitalizovan. On se nalazi u Kliničkom centru Niš, a žena je sve vreme uz njega. Stanje je navodno loše da je i Bebica pobegao kako bi tešio Mariju koja je van sebe od brige.

"Siniša sve češće upada u krize. Njegova bolest je takva da danas može da bude super, a već sutra ne. On je u tajnosti napisao testament i sve što je na njegovo ime ostavlja Mariji. Na Miljanu se ništa ne vodi, ali bukvalno ništa jer su svi svesni da na nju ne mogu da se oslone. Siniša se najviše brine kako će Marija sama da izađe na kraj sa svim. Sad se Bebica našao tu uz njih, on je strašno požrtvovan i za Mariju bi život dao. Zato je i pobegao iz Zadruge, da njoj bude lakše, da nije sama, njoj to mnogo znači. Bebica se nije odvajao od Marije ni kad se Miljana borila za život, on je sebi u glavu uvrteo da mora da brine o njoj, po svaku cenu. Zato ga nije briga ni za kaznu od 50.000 evra. Svima je to čudno, ali takav je njihov odnos", rekao je izvor iz Niša prenosi Svet.

