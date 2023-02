"IŠAMARAO ME JE, ZABRANIO MI IZLASKE" Isplivale mračne tajne iz života Marije Kulić, pretrpela ozbiljno NASILJE

Marija Kulić, majka Miljane Kulić za Sinišu se udala veoma mlada, a život je u mladosti nije mazio. Otac joj je preminuo kada je imala samo 12 godina, a ono što je upamtila od njega jesu strah i traume. I sama je pričala da joj je otac bio alkoholičar i da je neretko maltretirao nju i majku, te da se upravo zbog svega toga, tražeći očinsku figuru, udala za Sinišu.

- Siniša je Mariju obožavao od prvog dana kada ju je ugledao, to je prosto bila ljubav na prvi pogled - počinje izvor za "Skandal" i dodaje:

- On je u njoj video prelepu mladu ženu, a ona u njemu oca kojeg nikada nije imala. Možda je napravila grešku što se tako mlada udala, ali ona dan-danas kaže da se ne kaje i da je Siniša njena ljubav do groba, a verujte da joj nije bilo lako kad se ta ljubav desila, branili su joj majka i brat da se viđa sa njim jer je Siniša važio za mangupa u Nišu. Bavio se boksom u to vreme, često se tukao i bio je strah i trepet za mnoge u gradu.

Marija je i sama jednom prilikom ispričala kako se upoznala sa Sinišom, ako i kakve traume vuče iz detinjstva.

- Odrasla sam sa majkom Spomenkom i bratom Pecom, a oca Branka, koji je bio alkoholičar i nasilnik, izgubila sam sa 12 godina. U 45. godini sam saznala da sam obolela od kancera krajnika, ni Siniša nije zdrav, a imam i probleme sa ćerkama, ali se borim, moram - rekla je ona jednom prilikom i dodala:

- Bila sam veoma poslušna. Želela sam majci, koja je puno radila, da olakšam život. Svaki dan sam sređivala kuću kako bih je iznenadila kada se vrati sa posla. Bila sam odličan đak, mama i brat su bili ponosni na mene sve dok nisam počela da viđam Sinišu.

- Sinišu je znao ceo grad jer je bio mangup. Ljudi su ga se bojali, pošto se tukao po ulicama, kafićima... Zato su moji bili ljuti na mene. Govorili su mi da mi ne priliči da budem sa propalitetom u vezi, već da nađem inženjera. Brat, koji je 13 godina stariji od mene, pretio mi je da će me prebiti ako ne ostavim Sinišu. Odlučila sam da se krišom viđam sa njim. Ali jednom me je brat video u kafiću sa Sinišom, a rekla sam da idem kod drugarice. Kada sam došla kući, išamarao me je i zabranio mi izlaske zato što sam ga lagala. Posle izvesnog vremena, slučajno sam srela Sinišu na bazenu. Nastavili smo tamo gde smo stali. Moji su videli da ne vredi da mi brane da budem sa njim. Rekla sam im: ''Dokle god je dobar prema meni, bićemo zajedno!'' Uvidela sam da je Siniša grub, ali prema meni nije bio takav - pričala je Marija, koja je priznala i sama da je u njemu videla oca:

- Bili su veoma slični u ophođenju prema drugim ljudima. Ali za razliku od Siniše, otac je bio i vuk samotnjak. Nije ga zanimala porodica. Mama i on nikada nisu bili zajedno. Mi smo živeli u Nišu, a on u Budvi i Kotoru. Radio je po belom svetu, Kod nas je dolazio samo za vreme zimskog raspusta, a ja sam kod njega provodila letnje. Kada me posle dužeg vremena vidi, prvo mi traži đačku knjižicu da proveri kakve su mi ocene. Bio je prek i strog. Mnogo sam ga volela kad sam bila mlađa, ali kasnije sam shvatila da mi je mama sve na svetu. Samo se ona mučila i žrtvovala zbog mene, a tata je živeo svoj život. Tada sam izgubila osećaj za njega. Pogotovo me nije zanimao kada sam saznala da je alkoholičar, koji je bio agresivan prema majci. To mi je brat ispričao, pošto u mom prisustvu nikada nije bio takav. Da je preda mnom udario majku, glavu bih mu odšrafila. Saznala sam i da nije bio srećan kad sam se rodila, zato što nije želeo da ima ćerku. Za njega su sve žene bile k*rve, pa je mislio da ću i ja biti. Dobio me je kada je imao 47 godina, a poginuo kada sam napunila 12. Nije dočekao da me vidi u venčanici, a ni unuke - ispričala je Marija svojevremeno.

